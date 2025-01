Grande Fratello: Lorenzo Spolverato protagonista della puntata, tra confronti inaspettati e una notizia bomba su immunità e televoto. Scopriamo tutti i dettagli

Il Grande Fratello torna con il doppio appuntamento settimanale e promette colpi di scena indimenticabili tra confronti accesi, rivelazioni e sfide al televoto.





Per la gioia dei fan, il Grande Fratello inaugura il ritorno del doppio appuntamento settimanale con la diretta di Alfonso Signorini. Dopo la puntata di lunedì scorso, che ha visto l’eliminazione controversa di Helena Prestes, l’attesa per la diretta di giovedì 16 gennaio 2025 è alle stelle. Le anticipazioni hanno già iniziato a circolare, alimentando curiosità e discussioni tra i fan del programma.

Il ritorno di Helena e i confronti nella casa

La puntata vedrà il rientro di Helena Prestes, protagonista di un’accesa eliminazione, per confrontarsi con alcuni concorrenti. Inoltre, sarà presente Jessica Morlacchi, come confermato da Federica Panicucci a “Mattino Cinque”. Ma non è tutto: un momento particolarmente atteso riguarda Lorenzo Spolverato, coinvolto in un confronto sorprendente. Durante le ultime dirette, si era parlato di un presunto flirt tra Lorenzo e una figura del mondo della moda, prontamente smentito dal concorrente, che ha ribadito il suo interesse esclusivo per le donne.

La rivelazione di Saro Mattia Taranto e il confronto decisivo

Le voci sul conto di Lorenzo si sono intensificate dopo l’intervista di Saro Mattia Taranto, che ha dichiarato di aver trascorso una serata con il concorrente, culminata in un bacio in auto. La produzione ha annunciato un confronto diretto tra i due durante la puntata, promettendo di fare finalmente chiarezza sulle dichiarazioni contrastanti. Questo momento potrebbe rappresentare una svolta importante nella narrativa del reality.

Televoto e immunità: i favoriti della casa

La puntata non sarà priva di tensioni anche sul fronte del televoto. Questa settimana, però, non ci sarà nessuna eliminazione: i due concorrenti più votati saranno invece immuni dalle prossime nomination. A sfidarsi per il voto del pubblico ci sono Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda.

Secondo i sondaggi online, Bernardo sembra essere il meno votato con appena il 4% delle preferenze, seguito da Maxime con il 6%. Amanda, invece, raccoglie il 41%, mentre Lorenzo domina con il 49% dei voti. Se i risultati venissero confermati, Amanda e Lorenzo otterrebbero l’immunità, salvandosi così dalle prossime nomination e garantendosi un ulteriore momento di respiro all’interno del gioco.