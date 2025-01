Grande Fratello: Luca Calvani svela la proposta di Jessica e il suo sfogo dopo l’abbandono

L’uscita di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello, avvenuta nella puntata dell’8 gennaio 2025, ha suscitato diverse reazioni tra i concorrenti, ma anche nel pubblico.





La cantate, infatti, ha deciso di abbandonare il gioco dopo essere stata nominata d’ufficio insieme ad Helena Prestes e Ilaria Galassi. Tale scelta da parte della produzione era scaturita, infatti, dai forti scontri che si erano creati in casa e che avevano visto protagoniste proprio le suddette ragazze. Lo scopo dell’uscita di Jessica è stata pertanto semplicemente quello di protestare contro tale decisione.

A seguito di tale scelta infine, si scatenò una vera e propria riflessione tra gli altri concorrenti, ed in particolare su come il gioco si stesse evolvendo. Ad esprimere il proprio malcontento rispetto a tutta la situazione è stato Luca Calvani, che ha rivelato che, poco prima del suo abbandono, Jessica gli avrebbe fatto una proposta inquietante. “Mi hai detto di far finta di essere una coppia. Sapevo che se fingevamo di essere una coppia potevamo restare dentro,” ha aggiunto il ragazzo, specificando quindi che tale proposta gli era suonata come uno strumentalizzamento delle relazioni.

In conclusione, Luca ha aggiunto di aver cercato per ben due volte chiarimenti con Jessica. “Io ti ho detto che non proteggi la tua amica Ilaria, ma tu hai approfittato della situazione per interesse tuo,” ha affermato l’attore. E, nonostante abbia anche specificato che, nel caso, lo avrebbero semplicemente dovuto nominare per allontanarlo, Luca ha dichiarato che se la sua posizione fosse stata un problema per gli altri concorrenti, allora lui si sarebbe dovuto allontanare dal gioco. Il ragazzo si è dunque distinto per aver sempre mantenuto un comportamento rigoroso e coerente, ed ha aggiunto infine che, siccome ha sempre saputo pure di non essersi mai spinto troppo con nessuno e con niente, ha dormito sonni tranquilli. Allora, come si evolverà il gioco adesso? Che ne pensate? Che cosa succederà?