Grande Fratello, Mariavittoria incredula davanti al gesto di Chiara: la reazione spiazza tutti

Al Grande Fratello, un episodio accaduto durante la notte ha scosso profondamente Mariavittoria Minghetti, detta MaVi, che ha confidato alla sua amica del cuore, Jessica Morlacchi, di essere rimasta sconvolta da ciò che ha visto. Il comportamento di Chiara Cainelli, avvenuto nel Confessionale, ha lasciato MaVi senza parole, al punto da doverne parlare a bassa voce con Jessica. La scena, che non è passata inosservata, ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo l’opinione pubblica.





Tutto è iniziato quando alcuni concorrenti sono stati convocati insieme dal Grande Fratello nel Confessionale. Una situazione apparentemente normale, dato che spesso i gieffini vengono chiamati in coppia o in gruppo per commentare gli eventi della casa. Tuttavia, secondo quanto riferito da MaVi a Jessica, qualcosa di inaspettato è accaduto in quel momento, lasciandola visibilmente turbata.

“Sono ancora scioccata da quello che ho visto”, ha confidato Mariavittoria a Jessica durante una conversazione notturna. L’altra, con il suo solito tono diretto, ha risposto: “Amore, ma la sua vera natura è quella. Cosa pensavi? Io ci sono andata molto vicina con quello che ho detto”. MaVi, ancora incredula, ha aggiunto: “Mamma mia, ma come ti viene con gente che sta lavorando? Ok una volta, ma dirlo venti volte… e poi senza nemmeno avere confidenza”. Sebbene MaVi non abbia fatto nomi espliciti, i fan del programma hanno subito collegato il discorso a Chiara Cainelli, ipotizzando che fosse proprio lei l’oggetto della conversazione.

La clip del dialogo tra le due concorrenti è diventata virale sui social, alimentando il dibattito tra gli spettatori. Un utente su X ha commentato ironicamente: “Chiara in versione ‘profumiera’ con uno del Confessionale”. Tuttavia, la conversazione tra Mariavittoria e Jessica non si è fermata lì. MaVi ha continuato a esprimere il suo disappunto: “Ma come ti viene? Io, fossi stata dall’altra parte, avrei risposto”. Jessica, con il suo inconfondibile accento romano, ha replicato: “Ma quelli stanno a lavorà…”. Questa battuta ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Se alcuni hanno trovato il tutto divertente, altri hanno criticato le due concorrenti per aver parlato male alle spalle di Chiara.

La serata, già ricca di tensioni, era iniziata con un gioco della verità tra i concorrenti durante la cena. In quell’occasione, il giudizio di Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti su Chiara Cainelli era sembrato meno duro rispetto alla conversazione avvenuta successivamente. Un fan su X ha commentato: “Posso dire che intorno al tavolo non sono state totalmente sincere con Chiara?”. Durante il gioco, Jessica aveva persino cercato di chiarire alcune incomprensioni con Chiara, spiegando il motivo di un termine usato in passato per descriverla.

“Tra noi è nata un’incompatibilità”, ha detto Jessica rivolgendosi a Chiara. “Se ricordi bene, quando sei arrivata ti ho fatto un sacco di complimenti: ti trovavo posata, elegante, sempre carina. Poi qualcosa è cambiato. È emersa una parte di te che non condivido. Ma sarà anche una questione d’età… Anche io ero molto simile a te alla tua età. Quanto al termine ‘profumiera’, sai quante volte l’hanno detto a me? Forse me lo dicono ancora. E mi fa piacere, perché forse me lo posso permettere”. Parole che sembravano aver gettato le basi per un chiarimento, ma che non hanno cancellato del tutto le tensioni.

L’episodio ha ulteriormente acceso il dibattito sui social, dove il pubblico si è diviso tra chi sostiene Mariavittoria e Jessica e chi, invece, difende Chiara Cainelli. Mentre alcuni utenti hanno apprezzato l’ironia delle due amiche, altri le hanno accusate di essere poco trasparenti e di alimentare inutili polemiche.