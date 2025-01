Grande Fratello: polemiche su Helena Prestes, accuse di irregolarità e intervento degli avvocati

Il rientro di Helena Prestes al Grande Fratello solleva dubbi su trasparenza e favoritismi: spuntano segnalazioni e possibili violazioni. Ecco cosa sta succedendo. Sta per scoppiare una nuova polemica al Grande Fratello, e al centro della bufera c’è Helena Prestes. Nonostante il recente ripescaggio che potrebbe riportarla in gara tramite il televoto, alcune segnalazioni hanno messo in discussione la regolarità del suo rientro. A denunciare la situazione è stata l’influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato rivelazioni che potrebbero mettere in difficoltà la modella brasiliana e la produzione del programma.





Le accuse di irregolarità

Secondo quanto riportato dalla Marzano, ci sarebbero violazioni legate al ritorno in gioco di Helena. Un’avvocatessa, coinvolta per rappresentare i diritti dei telespettatori, ha sottolineato che il ripescaggio della concorrente – eliminata tramite regolare televoto – rappresenterebbe una violazione dei diritti di chi ha partecipato al voto. Inoltre, il fatto che i concorrenti ripescati abbiano avuto contatti con l’esterno getta ombre sulla trasparenza del programma.

“L’avvocatessa sta valutando le azioni necessarie per garantire il rispetto delle regole,” ha dichiarato Marzano.

Trattamenti privilegiati per Helena?

Oltre alle accuse di irregolarità nel ripescaggio, emergono dettagli su presunti favoritismi ricevuti da Helena rispetto agli altri concorrenti. Secondo fonti anonime citate da Deianira, la modella avrebbe avuto a disposizione un camerino riservato e un trattamento speciale, incluso un menu dedicato.

Questi aspetti, sostiene l’influencer, meritano ulteriori chiarimenti da parte della produzione del Grande Fratello, per dissipare ogni dubbio su eventuali disparità di trattamento rispetto agli altri concorrenti.

Le segnalazioni hanno generato un vero polverone tra i fan del reality, con opinioni contrastanti. Alcuni chiedono trasparenza, mentre altri difendono Helena, sostenendo che il programma è spesso soggetto a polemiche di questo tipo.