Grande Fratello, Shaila accusa Javier: nomination come vendetta dopo la discussione

La tensione cresce nella Casa del Grande Fratello: Shaila accusa Javier di averla nominata per ripicca, mentre i fan si schierano a favore di uno dei due

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, le tensioni tra Shaila e Javier sono esplose, dando vita a un confronto acceso che ha coinvolto l’intera Casa. Durante il chiarimento tra Zeudi e Helena, il pallavolista Javier ha assistito a una discussione che ha visto Zeudi finire in lacrime. La modella brasiliana ha espresso il suo disappunto nei confronti di Zeudi, dicendo: “Zeudi mi ha delusa di più, perché non è chiara. Se dice che le piaccio e poi va da lui, si contraddice. Preferisco rispettare la loro decisione.” La risposta di Zeudi non è tardata: “Ho sempre espresso il mio interesse nei tuoi confronti, ma tu non mi ricambi. Ho aspettato i tuoi tempi e non ho mai preteso niente, ma non è bastato.”





Javier, pur manifestando dispiacere, ha dichiarato: “Ci sono rimasto male perché pensavo che le cose fossero chiare, l’atteggiamento che avevamo poteva confonderle, ma pensavo che lei avesse capito. Se non l’avesse fatto, sarei stato pronto a fare dieci passi indietro.”

Tuttavia, a scatenare la furia di Shaila non sono stati tanto questi scambi, quanto la nomination ricevuta da Javier. Il pallavolista ha giustificato il suo gesto dicendo che si era sentito mancato di rispetto da lei. Ma Shaila, visibilmente contrariata, ha espresso una versione completamente diversa. “Lui dice che sono una cosa vecchia e che non gliene frega più niente, ma non mi sembra. Gli frega ancora di me se mi nomina perché dico che è moscio, è permaloso e se la prende” ha spiegato durante una conversazione con Alfonso.

La discussione ha fatto infuriare il pubblico, con molti utenti sui social che hanno preso le parti di Javier. I commenti sono stati piuttosto critici nei confronti di Shaila: “Ma lei perché fa la finta tonta? Ci ricordiamo tutti cosa è successo all’inizio”, “Adoro”, “Bravo, ha fatto bene perché lei lo insulta da mesi”, “Fantastico”.

Altri, invece, si sono schierati dalla parte di Shaila, accusando Javier di essere troppo permaloso e di aver usato la nomination come una ripicca. La dinamica tra i due è destinata a rimanere al centro delle discussioni del pubblico, con il televoto che potrebbe rivelare nuovi sviluppi nelle prossime puntate.