Grande Fratello, “Stava male, davvero? Un video di Shaila scatena la rabbia del pubblico: ‘Ma chi è quel tipo con lei?'”

Dopo la conclusione del Grande Fratello, Shaila Gatta ha ripreso a far parlare di sé, ma non per nuovi progetti o performance artistiche. L’ex velina e concorrente del reality ha attirato l’attenzione per via della sua delicata situazione personale, che ha deciso di condividere pubblicamente, rompendo un silenzio durato settimane.





La fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato ha segnato un momento difficile per Shaila, che si è ritrovata a vivere un periodo di introspezione. Dopo un lungo silenzio, ha trovato il coraggio di aprirsi con i suoi follower attraverso un post sui social, in cui ha dichiarato: “Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene.” Ha spiegato quanto sia complicato per lei affrontare il ritorno alla normalità dopo i sei mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello. Sebbene l’esperienza le abbia conferito visibilità, l’ha anche profondamente segnata.

Nel suo messaggio, Shaila ha continuato: “Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone.” Ha espresso il suo desiderio di tornare a lavorare e riprendere la vita di tutti i giorni, ma ha ammesso di non riuscire a farlo con la serenità che desidera. La frase più toccante del suo post è stata: “Vorrei solo piangere tutto il giorno.”

Mentre il pubblico si interrogava sul suo stato d’animo, Shaila è riapparsa in compagnia di Zeudi Di Palma, un’altra ex concorrente del Grande Fratello. Le due sono state viste insieme in alcune Instagram story, mostrando un lato sorridente che ha sorpreso molti fan, soprattutto considerando le voci di un possibile allontanamento tra di loro dopo l’eliminazione di Zeudi dal reality.

Tuttavia, le immagini non hanno convinto tutti. Mentre alcuni fan hanno accolto con entusiasmo il loro incontro, altri hanno sollevato critiche, sostenendo che questa “reunion” fosse un tentativo di attirare l’attenzione mediatica. Un utente su X ha commentato: “È tutto così falso… Il fandom di Zeudi aveva chiesto a gran voce questa ‘pace’ ed ecco fatto. In casa, Shaila gliene aveva dette di tutti i colori, ma tanto per loro va bene, l’importante è che non sia Helena. Com’era? All’HYPE NON SI COMANDA.”

Un altro utente ha espresso il proprio disappunto, scrivendo: “Chi si assomiglia si piglia, uguali false, arroganti, cafone, ma poi Shaila non stava male a suo dire, qui mi sembra che stia benissimo.” Le critiche continuano a piovere su di loro, con commenti che mettono in discussione la sincerità della loro amicizia e la veridicità delle affermazioni di Shaila riguardo alla sua salute mentale.

In questo contesto, alcuni fan hanno anche sottolineato come le dichiarazioni di Shaila sul suo stato di salute contrastino con le recenti apparizioni pubbliche. “Guarda come sta male,” ha commentato un utente, riferendosi alle immagini in cui Shaila appare sorridente e spensierata accanto a Zeudi.

Questa situazione ha portato a un acceso dibattito tra i fan, con opinioni divise riguardo alla genuinità del legame tra le due ex concorrenti e la verità dietro le parole di Shaila. Mentre alcuni la difendono, altri la accusano di cercare attenzione e di non essere sincera riguardo alle sue difficoltà.