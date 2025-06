Grave incidente sulla statale 106 ionica a Corigliano Rossano: un giovane di 17 anni perde la vita in uno scontro tra moto e camion. Indagini in corso

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino lungo la statale 106 ionica, precisamente nella località Aranceto a Corigliano Rossano, in Calabria. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un camion. Il drammatico impatto è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, lasciando sgomento l’intera comunità locale.





Secondo quanto riportato, il giovane sarebbe stato sbalzato dalla sella della moto per circa 70 metri dopo la collisione, finendo in un agrumeto situato accanto alla carreggiata. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Il conducente del camion coinvolto è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, i cui risultati sono stati negativi, come confermato dalle fonti locali.

L’episodio ha avuto ripercussioni sul traffico della zona, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato l’intera arteria stradale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La statale 106 ionica è tristemente nota per l’alto numero di incidenti che vi si verificano. Proprio a questo proposito, l’organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha espresso il proprio dolore per l’ennesima tragedia avvenuta su questo tratto stradale.

“L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo gravissimo incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 106 a Corigliano-Rossano (rotatoria di Aranceto). Traffico fermo: code e rallentamenti, massima attenzione”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione. La stessa organizzazione ha poi aggiunto: “Raccomandiamo massima prudenza e attenzione”.

Questo tratto della statale 106 ionica è spesso teatro di incidenti gravi, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali che chiedono interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale. Tra i commenti apparsi sui social in seguito all’incidente, molti sottolineano come questa strada sia ormai diventata una “trappola” per gli automobilisti e i motociclisti a causa del traffico intenso e delle condizioni non sempre ottimali della carreggiata.

Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. La Polizia stradale sta esaminando le testimonianze raccolte sul posto e le eventuali registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Anche il mezzo pesante coinvolto è stato sottoposto a verifiche tecniche per escludere eventuali malfunzionamenti che potrebbero aver contribuito al tragico evento.