Hanno installato una telecamera in una stanza d’ospedale per vedere perché gli anziani piangevano. Quello che hanno visto ha fatto venire i brividi

Jared Axen è comunemente definito “l’angelo mandato dal cielo” dai suoi pazienti dell’ospedale di Valencia. Jared è diverso da qualsiasi altro infermiere abbiate mai visto. Non usa la via tradizionale per confortare i suoi pazienti. Canta loro delle bellissime canzoni ed è così che riesce a stabilire un contatto più intimo con loro.





Sul suo blog, Jared scrive: “L’hospice non significa arrendersi. Si tratta di rendere quegli ultimi mesi, settimane, giorni e ore i più significativi”.

Quando gli hanno chiesto come fosse diventato “L’infermiere cantante”, Jared ha risposto magnificamente:

Quando mi chiedono cosa faccio, rispondo che sono un musicista o un artista, ma lavoro come infermiere. Un giorno ho iniziato a cantare per i miei pazienti. È semplicemente quello che faccio: cantare. Alcuni pazienti lo hanno raccontato ai giornali. Il resto è storia. Sono stato al Tonight Show con Jay Leno. Sono stato a Good Morning America . Sono stato nel programma televisivo The Doctors . Sono stato intervistato in tutta l’America. Ma canto per i pazienti dal 2007, molto prima che i media e la televisione lo scoprissero. La prima volta che ho cantato per una paziente ero all’università. La paziente aveva appena ricevuto la diagnosi di cancro. Sono entrato cantando mentre le portavo le medicine. Era molto triste, ma ha iniziato a sorridere subito. Quello è stato il momento in cui ho capito che il mio canto era terapeutico. L’assistenza infermieristica inizia dallo stipite della porta.

Guarda un momento incredibile in questo video, diventato virale, con oltre sette milioni di visualizzazioni. L’ha fatta piangere, e… ha fatto piangere anche me: