“Ho deciso di restare”: Helena Prestes svela la sua scelta dopo la lite con Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Il 3 gennaio 2025, la Casa del Grande Fratello è stata teatro di un acceso episodio di violenza verbale e fisica tra le concorrenti Helena Prestes e Jessica Morlacchi. L’incidente è avvenuto durante la cena, quando Jessica ha chiesto a Helena di passare il pane. Il rifiuto da parte di Helena ha scatenato una serie di insulti da parte di Jessica, che ha apostrofato la coinquilina con epiteti come “imbecille” e “pazza”.





Il conflitto è degenerato quando Helena, visibilmente irritata, ha afferrato un bollitore pieno di acqua calda, tentando di lanciarlo contro Jessica. Tuttavia, l’intervento tempestivo di Javier Martinez e Maxime Mbanda ha impedito che l’aggressione avesse conseguenze più gravi. Successivamente, Helena è stata isolata nella suite per la notte, mentre il pubblico e i concorrenti si interrogavano sulle possibili sanzioni disciplinari che avrebbero potuto essere adottate.

Le reazioni alla violenza in Casa

I familiari di Jessica hanno fortemente condannato l’episodio, mentre quelli di Helena hanno cercato di giustificare il comportamento della modella, attribuendolo alle provocazioni ricevute. Questo episodio ha scatenato un dibattito tra i telespettatori e gli opinionisti del programma. L’ex concorrente ed attuale opinionista, Beatrice Luzzi, ha espresso disapprovazione per il comportamento di Helena, suggerendo che la squalifica fosse una possibile conseguenza. Tuttavia, la produzione del Grande Fratello non ha ancora preso una posizione definitiva sulla questione.

La decisione di Helena: “Resto e gioco”

Nonostante la crescente tensione e la sua popolarità controversa nella Casa, Helena Prestes ha finalmente preso la sua decisione: ha annunciato che intende restare nel gioco e affrontare le eventuali conseguenze. Sebbene sia una delle concorrenti meno apprezzate dalla maggior parte dei suoi compagni, con Shaila e ora Jessica Morlacchi tra i suoi principali “nemici”, Helena sembra determinata a proseguire il suo cammino.

La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al benessere dei partecipanti, e molti auspicano che la produzione adotti misure più severe per garantire un ambiente di confronto civile e rispettoso. Nel frattempo, i telespettatori continuano a seguire con attenzione gli sviluppi, sperando che episodi di violenza come questo non si ripetano.