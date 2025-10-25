Il consigliere “amico dell’analfabeta” corre in Campania con il partito della vergogna: Calenda l’aveva espulso, Tajani lo prende con sé





L’ex consigliere regionale Fenza, precedentemente affiliato ad Azione, ha formalizzato la sua candidatura con Forza Italia. La sua decisione, maturata dopo giorni di intense trattative, arriva a seguito del recente coinvolgimento nel cosiddetto “caso TikToker”, che ha catalizzato l’attenzione del dibattito politico.





Il senatore Franco Silvestro, figura di spicco di Forza Italia in Campania e uomo di fiducia dei vertici nazionali, ha svolto un ruolo cruciale nella finalizzazione dell’operazione politica. Secondo fonti interne al partito, Silvestro avrebbe avuto un’influenza determinante anche nel mantenere in vita il Comune di Giugliano, scongiurando lo scioglimento in seguito alle recenti tensioni amministrative.

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, ha anch’egli contribuito al processo di candidatura di Di Fenza, riconoscendo nel suo consenso personale un’opportunità per consolidare la presenza del partito nell’area nord di Napoli.

La scelta di Di Fenza segue un periodo di incertezza caratterizzato da diverse ipotesi: inizialmente si era ipotizzato un suo possibile sostegno al centrosinistra, successivamente si era parlato di un avvicinamento al fronte di Edmondo Cirielli, prima della definitiva decisione di appoggiare Forza Italia.

Pasquale Di Fenza, figura centrale nel video registrato presso gli uffici del Consiglio Regionale in compagnia della controversa tiktoker Rita De Crescenzo e dell’influencer Angelo Napolitano, è stato ufficialmente candidato con Forza Italia. La lista dei candidati per la circoscrizione di Napoli è stata depositata.

Di Fenza, consigliere uscente della maggioranza deluchiana, inizialmente eletto con i Moderati e successivamente transitato in Azione, partito dal quale è stato espulso nell’agosto scorso a seguito del video con i tiktoker, figura al settimo posto nella lista.

La sua notorietà mediatica era già emersa un anno fa in relazione alla sua partecipazione a una festa organizzata dalla famiglia Simeoli di Marano, ritenuta dalla magistratura vicina ad organizzazioni criminali.

In una dichiarazione rilasciata domenica, Di Fenza ha affermato: “Ho avuto un colloquio con Cirielli. Sembra che vi siano tentativi di ostacolare la mia candidatura. Sono stati espressi veti in relazione al video dell’8 agosto. Tuttavia, alla Camera si verificano episodi di violenza fisica, ora si vuole discutere di dignità”. Inizialmente, Di Fenza sembrava orientato verso Noi Moderati, lista alleata di Cirielli, con la quale erano stati avviati contatti. Successivamente, ha optato per l’adesione a Forza Italia.



