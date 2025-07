Il corpo di Vittorio Buccioli, scomparso nel Ravennate, è stato ritrovato dopo otto giorni in un fossato nascosto dalla vegetazione

Dopo giorni di ricerche senza esito, è stato ritrovato il corpo senza vita di Vittorio Buccioli, il 58enne originario di Ravenna scomparso la sera del 21 luglio. L’uomo era svanito nel nulla mentre tornava a casa in moto dopo aver trascorso la serata a cena con amici in un locale di Punta Marina Terme, una località della stessa provincia. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella giornata di martedì 29 luglio, quando il figlio dell’uomo ha deciso di perlustrare nuovamente l’area segnalata dal sistema di geolocalizzazione della motocicletta.





Il corpo di Buccioli è stato individuato in un fossato lungo una strada nei pressi di Casal Borsetti, frazione del comune di Ravenna, a poca distanza dalla sua abitazione. Accanto al cadavere, semicoperto dalla vegetazione, è stata rinvenuta anche la motocicletta che l’uomo stava guidando la sera della scomparsa. La zona era completamente nascosta da erba alta e arbusti, motivo per cui il luogo dell’incidente non era stato notato per oltre una settimana.

Le ricerche erano iniziate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. Nonostante gli appelli sui social e l’impegno delle autorità, nessuna traccia era emersa fino al momento decisivo. Il figlio di Buccioli, seguendo i dati forniti dal sistema GPS del veicolo, ha notato segni sospetti sull’erba che lo hanno spinto a inoltrarsi nella vegetazione fitta. È stato così che ha scoperto prima la moto e poi il corpo del padre.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del mezzo. Presente anche il medico legale incaricato dalla Procura per effettuare un primo esame esterno sul cadavere. Al momento, le prime ipotesi suggeriscono che l’uomo sia stato vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte della sua scomparsa. La vegetazione avrebbe poi nascosto il punto dell’impatto, rendendo impossibile individuarlo prima.

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere se ci siano responsabilità esterne. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per determinare le cause esatte che hanno portato alla morte di Vittorio Buccioli. La curva dove è stato trovato il corpo potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nell’accaduto, ma si attendono ulteriori accertamenti.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Ravenna, dove Buccioli era conosciuto e stimato. La famiglia, dopo giorni di angoscia e speranze disattese, si trova ora a fare i conti con un dolore immenso. Gli appelli condivisi sui social network avevano mobilitato amici e conoscenti nella ricerca, ma il destino dell’uomo si è rivelato purtroppo segnato fin dalla notte del 21 luglio.

Il caso di Vittorio Buccioli solleva interrogativi anche sulla sicurezza delle strade e sulla gestione della vegetazione nelle aree rurali. La presenza di erba alta e arbusti ha impedito per giorni l’individuazione del luogo dell’incidente, ritardando il ritrovamento e aumentando l’incertezza per i familiari. Questo episodio potrebbe portare a riflessioni più ampie sulle misure necessarie per prevenire situazioni simili in futuro.

Nel frattempo, le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni aspetto della vicenda. La famiglia attende risposte definitive che possano almeno dare loro un quadro completo di quanto accaduto quella notte.