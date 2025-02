Il gesto controverso di Giglio nei confronti di Helena Prestes al Grande Fratello ha scatenato una forte polemica sui social media, dividendo l’opinione pubblica

Negli ultimi giorni, il clima all’interno della Casa del Grande Fratello è diventato teso a causa di un episodio controverso che ha coinvolto Giglio e Helena Prestes. La situazione è esplosa con l’accusa che Giglio avrebbe sputato dell’acqua addosso a Helena, scatenando una serie di reazioni infuocate sui social media. Questo gesto ha riacceso le polemiche già emerse in precedenza, quando il concorrente toscano aveva attirato l’attenzione per altre azioni discutibili.





Per comprendere meglio l’accaduto, è opportuno fare un passo indietro e analizzare cosa sia successo domenica scorsa. Durante una finta intervista organizzata da Helena, che si era trasformata in un talk show, diversi concorrenti avevano assunto ruoli specifici. Stefania Orlando si era calata nel ruolo di presentatrice, mentre Maria Teresa Ruta fungeva da opinionista. Helena e Amanda Lecciso, invece, si occupavano di porre domande all’istruttore di sci Mattia Fumagalli. Tuttavia, l’intervista è stata interrotta da suoni di scherno e commenti provocatori da parte di alcuni concorrenti, generando malumori tra i presenti.

Durante questo evento, Giglio ha attirato l’attenzione imitando il verso di una scimmia mentre Helena parlava, gesto che ha infastidito la modella brasiliana. In quel frangente, Helena ha chiesto a tutti di fare silenzio, supportata da Stefania. Questo non è stato un episodio isolato; qualche giorno prima, un altro concorrente, Maxime Mbanda, aveva fatto uno scherzo simile a Helena, suscitando una reazione mista tra urla e risate.

La situazione ha preso una piega ancor più seria quando sono emerse notizie riguardanti il gesto di Giglio. Secondo quanto riportato, il parrucchiere toscano avrebbe sputato dell’acqua addosso a Helena, scatenando una valanga di reazioni sui social network. Molti utenti hanno richiesto la squalifica immediata di Giglio, sottolineando la gravità del gesto. Tuttavia, al momento non esistono video che documentino l’accaduto, rendendo difficile per il pubblico ricostruire esattamente cosa sia successo. Alcuni utenti, tuttavia, hanno offerto una versione alternativa, suggerendo che si trattasse semplicemente di un gioco tra i due concorrenti.

Nonostante le giustificazioni, le dichiarazioni di Giglio hanno alimentato ulteriormente la polemica. In un momento successivo, il concorrente ha espresso entusiasmo per il gesto, affermando di aver “goduto nel farlo”. Queste parole hanno suscitato l’indignazione dei sostenitori di Helena, che hanno criticato aspramente il comportamento di Giglio. Commenti come: “Ma Giglio che ha sputato l’acqua in faccia a Helena” e “Le cose che sono successe solo ieri: – Giglio sputa in faccia a Helena e dice che ha goduto nel farlo” hanno invaso le piattaforme social, evidenziando la divisione tra gli spettatori.

La reazione del pubblico è stata rapida e intensa, con molti utenti che hanno espresso la loro indignazione e chiesto provvedimenti. La questione ha sollevato interrogativi non solo sulla condotta di Giglio, ma anche sulla gestione delle dinamiche all’interno della Casa. Gli spettatori sono sempre più consapevoli delle interazioni tra i concorrenti e delle potenziali conseguenze dei loro comportamenti.