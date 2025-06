Inseguimento folle: sfondano il posto di blocco e travolgono un’auto, tragedia per una coppia

Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di domenica 1 giugno a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna, quando una fuga ad alta velocità ha portato a uno schianto devastante. Protagonisti della vicenda tre uomini a bordo di una potente Bmw, che hanno ignorato l’alt intimato dai carabinieri a un posto di blocco, dando inizio a un inseguimento a tutta velocità.





Secondo le ricostruzioni, i fuggitivi hanno attraversato diversi incroci senza rispettare alcun segnale stradale, fino a causare un violento impatto con un’altra vettura che stava transitando lungo la stessa strada. A bordo di quest’ultima si trovava una coppia, diretta a prendere la figlia da una festa. L’incidente ha avuto conseguenze tragiche: il conducente dell’auto, Bruno Ansaloni, 56 anni, è morto sul colpo, mentre la moglie 51enne è rimasta gravemente ferita.

I soccorritori, intervenuti prontamente sul luogo dello schianto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Ansaloni, mentre la donna è stata estratta dalle lamiere e trasportata in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e attualmente si trova ricoverata in rianimazione.

L’auto dei tre uomini in fuga, una Bmw di grossa cilindrata, ha riportato gravi danni nell’impatto. Anche gli occupanti del veicolo sono rimasti feriti, ma il conducente, un giovane di 22 anni, ha tentato di scappare a piedi subito dopo l’incidente. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i carabinieri sono riusciti a identificare e fermare sia il conducente che gli altri due passeggeri. Il 22enne è stato successivamente arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. Bruno Ansaloni e la moglie erano noti nella zona e stavano semplicemente percorrendo la strada quando si sono trovati improvvisamente davanti l’auto dei fuggitivi che viaggiava a velocità sostenuta. L’impatto è stato così violento da distruggere completamente entrambe le vetture, lasciando i soccorritori e i testimoni senza parole di fronte alla scena.

Le indagini sul caso sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. Al momento, il giovane conducente della Bmw è sotto custodia delle autorità e dovrà rispondere delle gravi accuse a suo carico. Anche i due passeggeri del veicolo sono stati identificati e interrogati per ricostruire le dinamiche della fuga e dell’incidente.

La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza dei controlli stradali e sulle conseguenze drammatiche che possono derivare dalla scelta di ignorare le regole. La comunità di San Matteo della Decima si stringe intorno alla famiglia di Bruno Ansaloni, mentre la moglie lotta per la vita in ospedale.