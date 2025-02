Javier e Helena, il bacio che ha fatto impazzire i fan: “L’ho visto in diretta!”

Dopo una lunga attesa, il bacio tra Javier e Helena al Grande Fratello è diventato realtà. Ecco come si è sviluppata la chimica tra i due concorrenti.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 3 febbraio 2025, uno degli argomenti principali è stata la chimica tra Javier Martinez e Helena Prestes, che sembra essere finalmente esplosa. La tensione tra i due è palpabile da giorni, ma è stato solo durante il confronto con Alfonso Signorini che Javier ha confessato i suoi sentimenti per Helena, dichiarando che non è più solo un’amica per lui. “A lei tengo tanto e ultimamente ho capito qualcosa in più”, ha rivelato il pallavolista, scatenando l’entusiasmo dei fan.





La situazione è poi diventata ancora più chiara quando, durante la notte, i due sono stati visti dormire nello stesso letto. Secondo i fan, sotto le coperte si sarebbe consumato il tanto atteso bacio. I social sono impazziti con video e post entusiasti, esprimendo la felicità per questa nuova coppia in vista.

Alle 5:30 del mattino, Javier si è confidato con la sua amica Amanda Lecciso, rivelando finalmente il bacio con Helena. La reazione di Amanda è stata di incredulità iniziale, seguita da una grande felicità: “Davvero? Cioè, bacio vero? Giura. Sono felice!”. I fan, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di celebrare questo momento, che ha confermato la nascita di una relazione autentica tra i due.

Questa confessione ha generato un vero e proprio boom sui social, con i fan che ora seguono ogni mossa di Javier e Helena, sperando che la loro storia d’amore diventi una delle più seguite di questa edizione del Grande Fratello.