La madre di Chiara Cainelli: “Non ho più visto mia figlia dopo il GF, Dio punirà lei e Alfonso”

La madre di Chiara Cainelli, Rossy Rodriguez, ha pubblicato su Facebook parole durissime contro la figlia e il suo fidanzato Alfonso D’Apice. La donna ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Chiara durante il Grande Fratello e ha affermato di non averla vista dalla fine del programma. Ha anche criticato Alfonso, definendolo un fidanzato inadeguato.





Le parole di Rossy Rodriguez hanno suscitato scalpore e dibattito. La donna ha pubblicato il suo commento in risposta a un post che elogiava il legame tra Chiara e Alfonso, nato durante il Grande Fratello. In disaccordo con questa affermazione, la donna ha attaccato duramente la coppia.

“Signora, non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso”, ha scritto Rodriguez in risposta a un commento di sostegno per la coppia nata nella Casa del GF e, soprattutto, per il legame consolidatosi lontano dalle telecamere. “Sa che non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Grande Fratello? Le lascio immaginare. Sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara, ma a me non ha fatto nemmeno gli auguri? Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a entrambi”. Parole forti, che la stessa Rodriguez ha successivamente cancellato, probabilmente rendendosi conto del clamore che avrebbero suscitato. Ma lo screenshot del messaggio aveva già cominciato a circolare in rete, diventando virale nel giro di poche ore.

Al momento né Chiara Cainelli né Alfonso D’Apice hanno replicato pubblicamente allo sfogo. Entrambi sono rimasti attivi sui rispettivi profili social, ma hanno preferito non commentare quanto accaduto. Una scelta che potrebbe essere motivata dal desiderio di proteggere la loro privacy e di non alimentare ulteriormente il clamore mediatico attorno a una vicenda così delicata, che tocca il rapporto tra madre e figlia.