L’amore non conosce età: un uomo di 31 anni e una donna di 91 raccontano la loro straordinaria storia di felicità e intimità familiare

Kyle Jones, 31 anni, e Marjorie McCool, 91 anni, formano una coppia che sfida ogni convenzione sociale, con un divario di 60 anni tra di loro. La loro relazione ha attirato grande attenzione mediatica, grazie alle foto che condividono e al loro approccio aperto e sincero verso un amore poco convenzionale.





In un’intervista, Marjorie ha parlato senza filtri della loro relazione, dimostrando una sorprendente apertura sugli aspetti più intimi della loro vita insieme. Da parte sua, Kyle ha ribadito che il suo coinvolgimento non è motivato da interessi economici o materiali.

La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 2009, quando si sono incontrati per caso in una libreria. All’epoca, Marjorie, già nonna, era single da 37 anni dopo la separazione dal marito. Nonostante le speculazioni sul motivo dell’interesse di Kyle, Marjorie ha chiarito di non avere né risparmi significativi né un’eredità da offrire.

Un aspetto particolare della loro relazione è che Kyle frequenta contemporaneamente altre donne più anziane, oltre a Marjorie. Sebbene inizialmente provasse gelosia, Marjorie ha ammesso che Kyle torna sempre da lei, confermandola come la sua preferita.

Marjorie, stupita dalla loro compatibilità, ha anche sottolineato quanto l’aspetto fisico e l’intimità siano importanti nella loro relazione. Ha raccontato di impegnarsi per mantenere un aspetto attraente e un fascino sensuale, nonostante la differenza d’età.

La loro storia d’amore, unica nel suo genere, continua a suscitare curiosità e dibattiti, ma il loro legame rimane solido, dimostrando che l’amore può davvero superare ogni barriera.