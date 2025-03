Lascia la fidanzata dopo aver scoperto da un amico che era nata uomo

Un ragazzo ha raccontato di essersi sentito “con il cuore spezzato” dopo aver scoperto che la sua fidanzata gli stava nascondendo un segreto importante.





Alex, 20 anni, originario di Sydney, credeva di aver trovato l’amore con una donna di 25 anni. Per nove mesi hanno vissuto una relazione che lui pensava fosse forte, autentica e sincera.

Tuttavia, appena tre settimane fa, la sua realtà è stata completamente sconvolta quando un amico in comune gli ha rivelato un segreto che la sua fidanzata teneva nascosto da tempo.

“Tutto stava andando bene, era perfetto, almeno così credevo io,” ha raccontato Alex durante un’intervista con Kyle e Jackie O su KIISFM.

Un amico di famiglia, che conosce Alex da quando era bambino, una sera, dopo essere uscito con lui e aver bevuto un po’, gli ha confessato: “Alex, sto tenendo qualcosa nascosto da te, come anche la tua ragazza. Penso che tu debba sapere la verità, perché credo sia sbagliato lasciarti vivere questa relazione credendo che sia onesta e trasparente.”

Secondo quanto riferito da Alex, l’amico gli ha raccontato che la sua fidanzata aveva effettuato un cambio di sesso all’età di 18 anni.

“Quando l’ho saputo, sono crollato. All’inizio non ci credevo, ero confuso, pieno di emozioni contrastanti,” ha ricordato Alex, descrivendo il suo shock.

“Poi, quando l’ho affrontata, ho trovato le sue pillole, gli estrogeni… Ho avuto un crollo. Mi sono sentito freddo, arrabbiato, pieno di emozioni tutte insieme.”

Nonostante la reazione iniziale, Alex ha ammesso di essere profondamente innamorato di lei e che non avrebbe mai sospettato nulla.

“Non sentivo nulla di diverso. Anche i nostri rapporti intimi erano del tutto normali. Quando l’ho affrontata, lei è scoppiata in lacrime e non riusciva a parlare,” ha spiegato, mostrando quanto fosse turbato.

“Quando sei in una relazione, pensi di poterti fidare. All’inizio avrebbe dovuto essere onesta con me. Avrebbe dovuto dirmelo subito. Almeno accennare qualcosa del suo passato, ma non ha mai detto nulla.”

“Mi sento tradito. Mi fa stare male. Ancora oggi sono con il cuore spezzato. Penso che sia stata una bugia troppo grande, fingere di essere qualcun altro e non dirlo fin dall’inizio.”

Durante la relazione, Alex aveva anche conosciuto la famiglia di lei, ignaro di tutto.

“Avevo conosciuto la sua famiglia, ma lei aveva detto loro che mi aveva già raccontato tutto,” ha rivelato.

“Quindi loro pensavano che io sapessi e che avessi accettato la cosa. Probabilmente lei aveva paura di dirmelo, o temeva la mia reazione.”

Dopo la rottura, Alex ha interrotto ogni comunicazione sia con l’ex fidanzata che con l’amico che gli ha rivelato la verità.

“Non ho più parlato con lui, sono ancora arrabbiato. Non ho più sentito né lui né lei,” ha ammesso.

“Ho solo bisogno di tempo per riflettere. Sto prendendomi una pausa da tutto. Mi manca un po’. Ma davvero, non so cosa pensare.