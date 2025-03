Le interazioni tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma al Grande Fratello scatenano polemiche tra i fan, in particolare quelli della coppia Javier-Helena

Dopo la puntata del Grande Fratello del 3 marzo, un episodio che ha coinvolto Javier Martinez e Zeudi Di Palma ha suscitato un acceso dibattito tra i telespettatori. Durante la trasmissione, il pallavolista ha rivolto alcune domande provocatorie a Zeudi riguardo alle sue preferenze sessuali, accompagnando le sue parole con sguardi di complicità nei momenti in cui Helena Prestes non era presente. Questo comportamento ha infastidito non pochi fan, in particolare quelli della coppia formata da Javier e Helena, noti come gli Helevier.





In vari video circolati su X, si può osservare Javier mentre provoca Zeudi con il supporto di Giglio. “Ti piacciono più i piedi delle donne o degli uomini? Ti piacciono più le ragazze o i ragazzi?” ha chiesto il 30enne, dando inizio a uno scambio di battute che ha creato tensione tra i fan della sua relazione con Helena.

La situazione si è intensificata quando Zeudi, cercando di interrompere la conversazione che stava prendendo una piega più intima, ha ricevuto insistenza da parte di Javier. “Vieni qui, dai. Che bello parlare di questo,” ha detto lui, mentre Zeudi ha risposto con ironia: “Che faccia stupida che fai, sei proprio un babà.”

Il comportamento di Javier ha scatenato una serie di reazioni sui social, con molti telespettatori che hanno sottolineato come il pallavolista sembri lasciarsi andare a tali interazioni solo quando Helena non è presente. I commenti su X non si sono fatti attendere, con frasi come: “Il copione si ripete, quando Helena non c’è, lui ne approfitta per flirtare. Basta,” e “Che fidanzato esemplare.” Alcuni fan hanno addirittura espresso la speranza che Helena prenda una decisione drastica dopo aver visto i video, affermando che “Lui non merita l’amore di Helena” e che “L’ha messa in imbarazzo con tutte quelle domande.”

Oltre alle critiche ricevute per il suo atteggiamento nei confronti di Zeudi, Javier ha dovuto affrontare anche un lungo confronto con Helena. Durante la notte, i due hanno discusso a lungo riguardo agli eventi della 36ma puntata, focalizzandosi sulla mancanza di supporto da parte di Javier durante una lite tra Helena e Shaila. Helena ha espresso il suo disappunto, affermando di aspettarsi una maggiore protezione dal compagno. Ha anche criticato il suo comportamento al ristorante la sera precedente, dichiarando di essere d’accordo con le osservazioni negative fatte da Chiara in confessionale.

Nonostante le critiche, Javier ha mantenuto una posizione ferma, affermando che non intende cambiare il proprio modo di agire per compiacere Helena. Questo ha contribuito a creare un clima di crescente tensione all’interno della casa del Grande Fratello, lasciando i fan in attesa di nuovi sviluppi nelle dinamiche tra i protagonisti.