Lino Banfi su Alvaro Vitali: “Le tue parole mi hanno ferito, ma la tua scomparsa mi ha sconvolto”

Il mondo della commedia italiana piange la scomparsa di Alvaro Vitali, noto volto della saga di Pierino, morto martedì 24 maggio a causa di una broncopolmonite recidiva a Roma . Tra i primi a commemorarlo, attraverso un video condiviso su Instagram, è stato il collega e amico di lunga data Lino Banfi.





Nella clip, l’attore pugliese esordisce con una riflessione sulla propria natura generosa: «Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista e non che non sono amico di tutti». Poi ricorda con affetto il legame con Vitali, sottolineando come le loro strade si fossero divise anche professionalmente: i due recitarono insieme in molti titoli, tra cui La compagna di banco e L’onorevole con l’amante sotto il letto, ma il tempo e le scelte di carriera li allontanarono .

Rivolgendosi direttamente all’amico, Banfi dice: «Ma mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai di quello che tu hai detto, mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale». Con profondo coinvolgimento emotivo, conclude: «Credimi, sono rimasto scioccato per la tua mancanza, perché eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film».

Nel 2023, in un’intervista a Repubblica, Vitali aveva confidato la propria sofferenza per la solitudine artistica e personale, lamentando che molte porte si fossero chiuse, inclusa quella di Banfi: «Non mi ha più cercato. E ne provo dolore». L’attore ricordava anche una collaborazione andata sfumata dopo un infortunio: «Dovevamo fare un film insieme, ma poco prima di firmare il contratto mi sono rotto il malleolo» .

Quel malessere, frutto di una carriera in declino, aveva spinto Vitali in uno stato di depressione, culminato con la quasi totale inattività lunga anni. Nonostante le difficoltà, il suo nome era tornato a circolare, e spesso, in occasione di prime visioni e festival, teneva viva la speranza di un ultimo ruolo significativo.

Il messaggio di Banfi ha quindi un forte valore simbolico: non solo un commosso addio, ma anche un tentativo di riannodare un legame che, nel corso degli anni, si era logorato da silenzi e incomprensioni. Senza rinnegare nulla, l’attore pugliese ha scelto di mettere da parte rancori e malintesi, puntando su una grande verità: il talento e il valore umano di Alvaro Vitali.

Il cordoglio espresso pubblicamente da Banfi ha acceso un dibattito sul significato dell’amicizia nel mondo dello spettacolo, troppo spesso messa alla prova da gelosie e rivalità. La vicenda, terminata con un accorato ricordo, invita a riflettere sull’importanza delle parole non dette e degli affetti mai coltivati.

Il video, che in poche ore ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e commenti, si pone come testimonianza autentica e senza fronzoli del profondo rispetto che Lino Banfi nutriva per Alvaro Vitali: un messaggio che va oltre il rimpianto postumo e che si fa monito per mantenere vivi i legami, anche quelli sfumati dal tempo.