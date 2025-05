Lite tra adolescenti fuori dalla scuola, una ragazza denunciata dopo il ricovero di una coetanea

Un episodio di violenza si è verificato a Castelfranco Veneto (Treviso), dove una ragazza di 14 anni ha aggredito una compagna di scuola di 15 anni fuori dall’istituto Nightingale. L’incidente, avvenuto martedì 20 maggio, ha destato scalpore non solo per la gravità dell’atto, ma anche per il fatto che il pestaggio è stato ripreso con un cellulare e successivamente pubblicato su Instagram.





Secondo le ricostruzioni, la 14enne avrebbe atteso la compagna all’esterno della scuola per poi colpirla con schiaffi, calci e pugni davanti a numerosi altri studenti. Nonostante la violenza subita, la vittima è riuscita a scappare e a tornare a casa, dove ha raccontato tutto ai genitori. La ragazza è stata immediatamente portata al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato una frattura al polso e le hanno assegnato una prognosi di 30 giorni.

La famiglia della vittima si è poi rivolta ai Carabinieri, che hanno avviato un’indagine sull’accaduto e acquisito il video del pestaggio pubblicato sui social. La giovane aggressore è stata denunciata per lesioni gravi, un’accusa che potrebbe aggravarsi in caso di conseguenze permanenti per la vittima.

L’istituto scolastico Nightingale, attraverso una nota riportata da Il Gazzettino, ha definito l’episodio un “caso isolato”, sottolineando che “in passato non ci sono mai stati episodi del genere”. Per affrontare la questione, la scuola ha convocato un consiglio straordinario per mercoledì 28 maggio.

Il video del pestaggio mostra la 14enne, assente da scuola quel giorno, avvicinarsi alla vittima per poi iniziare a colpirla violentemente. La ragazza più grande, dopo essere stata spinta a terra, è stata ulteriormente aggredita con calci e pugni su tutto il corpo. Le immagini hanno suscitato indignazione tra i genitori e gli studenti della scuola.

Le indagini stanno proseguendo per chiarire i motivi dell’aggressione. Secondo alcune ipotesi, l’attacco potrebbe essere legato a rancori personali tra le due ragazze, ma al momento non ci sono conferme su eventuali episodi specifici che abbiano scatenato tale violenza. I Carabinieri stanno cercando di identificare chi ha girato il video per raccogliere ulteriori testimonianze, insieme a quelle degli altri studenti presenti.

L’accaduto ha sollevato interrogativi sul ruolo dei social media nella diffusione di episodi di violenza tra i giovani e sulla necessità di interventi educativi per prevenire simili comportamenti. La vicenda resta sotto la lente delle autorità, mentre la comunità scolastica di Castelfranco Veneto cerca risposte e soluzioni per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro.