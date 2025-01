Luca Calvani esplode di rabbia al Grande Fratello: confronto acceso con Jessica Morlacchi che ha scatenato urla e tensioni tra i concorrenti.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa il 16 gennaio, i telespettatori hanno assistito a un’ennesima escalation di tensioni e scontri tra i concorrenti. Tra i momenti più intensi, un acceso confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, che ha visto il calore delle parole prendere il sopravvento.





La serata si è aperta con uno scambio acceso tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che non sono riusciti a chiarirsi nonostante il tentativo della fotomodella brasiliana di risolvere le incomprensioni con il giovane milanese. Dopo una porta sbattuta in faccia, la tensione ha continuato a crescere con il duello tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. La cantante dei Gazosa ha deciso di ritirarsi dal gioco, ma non senza lanciare dure accuse contro la cognata di Al Bano Carrisi, accusandola di non averle mostrato vera amicizia nei momenti difficili. Nonostante il confronto diretto con Alfonso Signorini, le due ex coinquiline sono rimaste ferme sulle proprie posizioni, mantenendo il conflitto acceso.

L’intervento di Luca Calvani

La situazione è peggiorata quando Luca Calvani, alleato di Amanda, è stato convocato per un confronto a tre con Jessica. Questo è stato il secondo incontro tra i due, dopo quello avvenuto lunedì, ma questa volta i toni si sono fatti molto più aspri. Durante la discussione, Jessica ha accusato Luca di essersi infilato nel suo letto, un’accusa che ha fatto esplodere l’attore in una furia di rabbia. “Come mai vai in giro a dire che mi sono infilata nel tuo letto?”, ha chiesto Jessica, mentre Luca ha risposto prontamente: “Perché, geograficamente, ti sei infilata nel mio letto. Ma che fai, stai lì a guardare tutti i post che dico?”.

Lo scontro e l’irritazione di Luca

Jessica, non intenzionata a farsi mettere sotto, ha risposto in maniera più decisa: “No, sto lì a sentire le tue stupidaggini. Ti ricordi quando mi sei venuto vicino a tavola e mi hai detto: ‘Tu dormi con me’?“. A questo punto, Luca ha cercato di spiegarsi: “Tesoro, abbiamo scherzato così per settimane. Non mi sono infilato nel tuo letto”. Ma Jessica ha ribattuto insistendo, “Sei tu che ti sei infilato e poi mi hai chiesto di dormire insieme”.

Con il tono della discussione sempre più teso, Luca ha concluso con una dichiarazione carica di frustrazione: “Mi fa schifo quello che stai facendo. Hai rifiutato il giudizio del pubblico e vieni qui con le notizie da fuori! Non mi piace”. Alla fine, Luca ha lasciato la discussione, ma Jessica gli ha urlato dietro, continuando a criticare il suo comportamento.

Questo acceso confronto tra Luca e Jessica ha senza dubbio lasciato il segno, e i telespettatori si aspettano che la questione non si risolva così facilmente. La tensione tra i concorrenti sembra crescere di giorno in giorno, e con i conflitti sempre più intensi, il Grande Fratello si prepara a un’altra settimana ricca di scontri verbali e nuove alleanze che potrebbero cambiare gli equilibri all’interno della casa.