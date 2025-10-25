Lutto improvviso a La7: dopo la scomparsa di Paolo Sottocorona, muore anche l’amministratore delegato Marco Ghigliani





Questa mattina, Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7 dal 2013, è deceduto all’età di 60 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo del giornalismo e della televisione, dove Ghigliani ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua dedizione e professionalità. In un comunicato pubblicato sul sito di TgLa7, si sottolinea come, nonostante le sue condizioni di salute, Ghigliani abbia continuato a lavorare con passione fino all’ultimo giorno.





Il direttore di La7, Andrea Salerno, ha espresso il suo cordoglio su X, scrivendo: “Marco Ghigliani se n’è andato. Nove anni di lavoro assieme, passando attraverso tutto e lavorando con passione. Non sarai dimenticato. Tutta La7 si stringe attorno alla sua famiglia, alla moglie Simona e ai suoi adorati figli. Ciao.” Anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha voluto rendere omaggio a Ghigliani su Instagram, affermando: “Non lo conoscevate, forse, ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita. Di tutti quelli che se ne vanno si dice – per rispetto – che lasciano un grande vuoto. Per Marco Ghigliani è solo la pura verità.”

Nato ad Asti nel 1965, Ghigliani si era laureato in Sociologia e aveva iniziato la sua carriera professionale alla Fiat Auto, dove ha lavorato nella Direzione Personale e Organizzazione in vari stabilimenti. Nel 2001, è entrato in Telecom come responsabile Risorse Umane dell’Unità Territoriale Rete di Milano, per poi ricoprire lo stesso ruolo nel Gruppo Seat Pagine Gialle e in Telecom Italia Media.

A partire da febbraio 2007, Ghigliani ha assunto il ruolo di Direttore Generale di Telecom Italia Media, dove ha coordinato la gestione e lo sviluppo dell’emittente televisiva La7 e dei suoi prodotti multimediali. Ha anche ricoperto posizioni di rilievo come Presidente di MTV Italia e Consigliere per le società Telecom Italia Media Broadcasting, TM News ed Effe TV. Nel dicembre 2012, è diventato amministratore delegato di La7 srl, un incarico confermato l’anno successivo con il passaggio dell’azienda sotto il controllo del Gruppo Cairo Communication. La sua lunga carriera e il suo impegno sono stati riconosciuti con l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In un comunicato, il Comitato di redazione de La7 ha espresso profondo cordoglio per la morte di Marco Ghigliani, sottolineando il suo ruolo di interlocutore garbato e punto di riferimento per l’azienda. “Tutto il personale de La7 lo ricorda con stima e affetto e sono vicini alla sua famiglia,” si legge nel comunicato.

I funerali di Ghigliani si svolgeranno lunedì 27 alle ore 11.00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nell’ambiente televisivo italiano, dove sarà ricordato non solo come un dirigente capace e attento, ma anche come un amico e un collaboratore stimato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

La comunità di La7 e il mondo del giornalismo piangono la perdita di un leader che ha saputo coniugare professionalità e umanità, lasciando un’eredità importante che continuerà a influenzare l’azienda e il settore.



