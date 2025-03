Mara Venier si confessa: “Nicola non cammina più e io combatto con un problema all’occhio ogni mese”

La conduttrice televisiva Mara Venier ha condiviso dettagli sulla sua relazione con il marito, il produttore Nicola Carraro, e sulle difficoltà che entrambi stanno affrontando. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute di Carraro, che recentemente aveva destato preoccupazione. “Ora sta bene”, ha dichiarato, aggiungendo che il marito sta combattendo contro un’ernia che gli rende difficile camminare. Per stare più vicina a lui, Venier ha deciso di trasferirsi da Roma a Milano, città dove cercherà di bilanciare la vita familiare con gli impegni lavorativi. Ha spiegato: “Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola. Gli altri giorni saranno per Carlo Conti e Domenica In”.





La conduttrice ha anche parlato delle sue personali sfide di salute. Da tempo soffre di problemi alla retina, che le impediscono di affrontare lunghi viaggi in aereo. L’anno scorso ha avuto un’emorragia che l’ha costretta a sottoporsi a interventi mensili. “Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia”, ha spiegato. Queste difficoltà hanno portato la coppia a mettere in vendita la loro casa a Santo Domingo, poiché né lei né il marito sono in grado di affrontare viaggi intercontinentali.

Ripercorrendo la storia d’amore con Carraro, Venier ha ricordato il giorno in cui lo ha incontrato per la prima volta, il 19 dicembre 2000. Una data significativa per lei, poiché esattamente dieci anni prima aveva vissuto un doloroso lutto: la perdita del figlio che portava in grembo da Enzo Arbore. “Aver incontrato Nicola esattamente dieci anni dopo mi fa pensare che lassù c’è qualcuno che ti toglie e ti dà”, ha detto. L’incontro fu organizzato dall’amica Melania Rizzoli, che le presentò Carraro, cugino di suo marito Angelone. Tuttavia, l’amore tra i due non nacque immediatamente, ma si sviluppò gradualmente, incontro dopo incontro. La relazione prese una svolta quando i paparazzi li fotografarono insieme. Sebbene Carraro fosse disposto a comprare le foto per evitarne la pubblicazione, Venier lo convinse a non farlo: “Gli dissi di lasciar perdere perché con quei soldi avremmo fatto il giro del mondo”.

Un altro momento importante nella loro storia è stato il matrimonio, avvenuto dopo una proposta sorprendente fatta da Carraro il 31 dicembre 2005, durante una vacanza a Dubai. “Si è messo in ginocchio e mi ha fatto la proposta”, ha raccontato la conduttrice. Le nozze si sono rivelate un evento grandioso: gli invitati inizialmente previsti erano 100, ma alla fine sono diventati 500. Tra gli ospiti, anche Iva Zanicchi e i Cugini di Campagna, che hanno animato la giornata con le loro esibizioni.

Oltre alla sua carriera televisiva, Venier ha recentemente partecipato al film Diamanti di Ferzan Ozpetek, grazie all’incoraggiamento del marito. Ha dichiarato di sentirsi molto legata al personaggio che ha interpretato e di essere felice dell’esperienza cinematografica: “Adesso per strada mi fermano per il film e non per Domenica In”. Questo nuovo capitolo della sua carriera sembra averle dato una nuova visibilità, diversa da quella legata alla conduzione televisiva.

Nonostante le difficoltà personali e familiari, Mara Venier continua a dimostrare forza e determinazione nel gestire la sua vita privata e professionale. Il legame con il marito Nicola Carraro rimane saldo, anche di fronte alle sfide della salute e ai cambiamenti inevitabili che queste comportano. La loro storia è un esempio di amore e resilienza, capace di superare ostacoli e di adattarsi alle nuove circostanze della vita.