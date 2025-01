Maria Teresa Ruta conferma il suo ingresso al Grande Fratello, anticipando il suo ritorno nella Casa previsto per il 23 gennaio 2025

Nell’ultima puntata de Pomeriggio 5, la presentatrice Maria Teresa Ruta ha annunciato ufficialmente la data del suo ingresso nel Grande Fratello. La conduttrice è infatti salita sul palco con tiro e ha esclamato: “lo so esattamente quando entrerò nella Casa del Grande Fratello, entrerò il 23 gennaio 2025. Stefania Orlando è un’amica, e se dovessi incontrarla di nuovo sarei felicissima”.





Questa novità è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati del programma, specialmente da quelli che hanno seguito la presenza della tigre nella scorsa edizione. Bisogna considerare che l’entrata di Maria Teresa Ruta nel Grande Fratello rientra in una precisa strategia messa in atto dalla produzione di questa edizione, il cui scopo è coinvolgere telespettatori e nostalgici del reality.

Il ritorno di Maria Teresa Ruta e delle veterane

Il reality, infatti, già in queste poche settimane ha proposto alcuni ingressi di nomi noti, come quelli delle escort o di Eva Grimaldi, e che di fatto hanno in qualche modo arricchito il format.

L’uscita di Maria Teresa Ruta inoltre costituisce la voglia del Grande Fratello di continuare a attrarre l’attenzione del pubblico, specialmente degli appassionati che sentono spesso la nostalgia di buoni vecchi concorrenti. Nonostante ciò, il reality continua ad intrattenere i telespettatori con i suoi sempre piu’ accesi scontri, come ad esempio quello tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, al centro della puntata dello scorso giovedì 16 gennaio.