Mariaconcetta commenta il falò: “Angelo è un toporatto”

MARIACONCETTA, comparsa nei video condivisi su TikTok dalla figlia Asia, ha risposto in diretta al soprannome rivolto al fidanzato Angelo durante la puntata di Temptation Island andata in onda mercoledì 29 luglio 2025, e ha chiarito le frasi forti pronunciate durante il falò di confronto .





Nel primo video realizzato prima del confronto televisivo, affermando con convinzione: “Toporatto non si dice? Non sapevo foste diventati tutti Chat Gpt. Io do l’esclusiva nelle cose, per me è toporatto”, ha rivendicato l’uso del soprannome attribuito a Angelo, definendolo parte del percorso seguito nel villaggio dei sentimenti .

Poco dopo il falò, durante il quale ha espresso la sua tensione con frasi come “ti sotterro” e “ti ammazzo”, ha voluto spiegare il proprio comportamento. Rispondendo a un utente che le chiedeva se avrebbe dovuto scusarsi pensando: “pensa se lo avesse detto un uomo”, MARIACONCETTA ha replicato: “È un modo di dire, penso che chiunque una volta nella vita ha detto al proprio compagno ‘ti ammazzo’, ma state sereni. Io non ammazzo neanche le mosche perché mi fanno tenerezza. Se volete le scuse, scusatemi” .

La reazione della donna, potentissima in televisione, ha suscitato un’ondata di commenti: ha sottolineato che l’intensità delle emozioni vissute durante il confronto l’ha portata ad adottare espressioni che, a suo dire, non devono essere interpretate letteralmente ma solo come modi di dire.

La sequenza mette in luce due momenti distinti: prima del falò, MARIACONCETTA afferma con sicurezza la scelta dell’appellativo toporatto, che intende usare con intenzione e con una chiara esclusiva. Dopodiché, affrontando la polemica generata dal dibattito online, invita alla calma e alla comprensione dei contesti, scusandosi se necessario ma spiegando l’uso figurato delle sue parole .

Il confronto televisivo è avvenuto mercoledì 29 luglio 2025, nella sesta puntata di Temptation Island 2025, ed è stato preceduto da una serie di anticipazioni che mostravano Angelo impegnato in una serata con la tentatrice Marianna, evento che aveva spinto MARIACONCETTA a richiedere il falò anticipato .

La dinamica ripresa sui social – attraverso i video pubblicati dalla figlia Asia su TikTok – ha permesso a MARIACONCETTA di dialogare direttamente con il pubblico, rispondendo in tempo reale ai commenti e alle critiche, senza mediazioni editoriali.

In definitiva, il suo intervento ha chiarito quanto segue:

Angelo è stato definito “toporatto” come soprannome intenzionale e condiviso preventivamente dalla donna.

Le frasi forti pronunciate durante il falò vanno interpretate come figure retoriche legate alla rabbia del momento.

Pur difendendo il linguaggio usato, MARIACONCETTA ha offerto le scuse se il suo linguaggio è stato giudicato eccessivo, precisando che “non ammazzo neanche le mosche” come segnale della sua reale natura pacata .

La vicenda sottolinea come il confronto televisivo, amplificato dai social, generi reazioni immediate e contrastanti: tra chi sottolinea toni troppo aggressivi e chi apprezza l’autenticità del momento. La diretta dalla figlia Asia ha offerto a MARIACONCETTA una piattaforma per difendersi e chiarire l’intento comunicativo, mantenendo comunque la decisione di terminare il rapporto con Angelo al falò finale.