Mario Adinolfi: “Ho preso peso dopo il suicidio della mia unica sorella. È la prima volta che dimagrisco”

Durante una conversazione con Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025, il giornalista Mario Adinolfi ha condiviso un aspetto molto personale della sua vita, rivelando le ragioni che lo hanno portato ad aumentare di peso negli anni. Secondo quanto raccontato, tutto ebbe inizio nel 1997, anno in cui sua sorella Ielma si tolse la vita. “C’è stato un evento scatenante, la mia unica sorella si è suicidata”, ha spiegato il naufrago, visibilmente commosso.





Adinolfi, che negli ultimi trent’anni ha lottato con il sovrappeso, ha raccontato che questo trauma ha avuto un impatto significativo sul suo corpo e sulla sua mente. “Ogni anno ho preso 5 kg da quando è successo. Se fai il conto, è esattamente il peso che ho adesso”, ha dichiarato. Per lui, la perdita della sorella è stata una ferita profonda, mai completamente guarita: “È una ferita che non si cicatrizza, devo dire che qualche volta parlarne mi aiuta.”

Alla domanda di Cannata su eventuali tentativi di perdere peso negli anni, Adinolfi ha risposto con sincerità: “Mai. Questa è la prima volta nella mia vita che perdo peso. Se ci riuscissi, tornerei ai miei 30 anni.” Il reality show di Canale 5 sembra quindi rappresentare per lui un’occasione di cambiamento, non solo fisico ma anche emotivo, un’opportunità per affrontare il dolore che lo accompagna da quasi tre decenni.

La storia familiare di Mario Adinolfi

Il dramma vissuto da Mario Adinolfi nel 1997 non ha segnato solo lui, ma l’intera famiglia. Nato nel 1971 dai genitori Ugo e Louise, Adinolfi ha vissuto un’infanzia serena insieme alla sorella Ielma, più giovane di tre anni. Tuttavia, la tragedia si è abbattuta sulla famiglia nell’ottobre del 1997, quando Ielma, poco prima di compiere 23 anni, si tolse la vita. Questo evento traumatico ha avuto conseguenze non solo sulla salute mentale di Mario, ma anche su quella del padre, che negli anni successivi ha affrontato una lunga malattia fino alla sua morte nel 2016.

In un post pubblicato il 1° novembre di due anni fa, Adinolfi aveva già accennato alla storia della sua famiglia, ricordando con affetto i genitori e la sorella. “I miei genitori si sono sposati nel 1970, un anno dopo sono nato io, e tre anni dopo è nata mia sorella Ielma“, aveva scritto, aggiungendo che la perdita della sorella aveva segnato profondamente il corso della sua vita.

Un percorso di rinascita

Oggi, grazie all’esperienza all’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi sembra determinato a intraprendere un percorso di cambiamento. Per lui, il reality rappresenta la prima occasione concreta per affrontare il problema del peso e, al contempo, per elaborare un dolore che lo ha accompagnato per molti anni. “Se ci riuscissi, tornerei ai miei 30 anni”, ha confidato, lasciando trasparire la speranza di poter recuperare parte della serenità perduta.

L’esperienza di Adinolfi all’Isola dei Famosi non è solo un viaggio fisico, ma anche emotivo, che potrebbe portarlo a superare i limiti imposti dal passato. Il pubblico ha accolto con grande empatia il suo racconto, riconoscendo il coraggio di condividere una storia così personale e dolorosa.