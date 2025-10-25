Mauro Di Francesco, i problemi di salute del passato: l’abuso di alcol e il trapianto di fegato





Lutto nel mondo dello spettacolo: Mauro Di Francesco, celebre interprete delle commedie italiane degli anni Ottanta, è scomparso all’età di 74 anni. L’attore si trovava ricoverato in ospedale da tempo a causa di complicazioni legate a problemi di salute pregressi. La notizia è stata riportata dal Messaggero, che ha ricordato come l’artista avesse già affrontato gravi difficoltà legate alla sua salute, tra cui un trapianto di fegato avvenuto anni fa.





La carriera di Di Francesco, che lo aveva reso un volto amato dal pubblico grazie a film come “Sapore di Mare 2”, era stata segnata da una vita di eccessi. In passato, l’attore aveva raccontato di aver iniziato a bere già in giovane età, un’abitudine che sarebbe poi sfociata in un abuso di alcol, con conseguenze significative sulla sua salute. In un’intervista al Corriere, aveva ricordato un episodio emblematico: “Mi ero ubriacato davvero, a una festa. Mi svegliò al mattino un maggiordomo con giacca e guanti bianchi. Nel letto accanto a me c’era una vecchia, uno scheletro con Rolex d’oro e in testa un mocio.”

Negli ultimi anni, Di Francesco aveva deciso di ritirarsi dalla scena pubblica e dai riflettori del mondo dello spettacolo, scegliendo di vivere in campagna, in Toscana, lontano dai ritmi frenetici che avevano caratterizzato la sua carriera. La sua nuova vita era dedicata principalmente alla scrittura, che era diventata la sua principale attività. Tuttavia, il passato segnato dagli eccessi continuava a influenzare il suo presente: il trapianto di fegato a cui si era sottoposto nel 2011 rappresentava una svolta importante nella sua vita.

In un’intervista rilasciata al Giornale poco dopo l’intervento, l’attore aveva raccontato: “Ero fuori tutte le notti, ho cominciato a bere a 10 anni e ho smesso a 55. Faccio un appello a tutti i ragazzi: lasciate perdere, l’alcol è peggio della droga. Non riducetevi come me, sono un miracolato dopo il trapianto di fegato. Ora voglio fare il testimonial dei donatori di organi.”

Di Francesco aveva cercato di trasformare la sua esperienza personale in un messaggio positivo per gli altri, sottolineando l’importanza della prevenzione e della donazione di organi. La sua vicenda umana e professionale rimane un esempio significativo delle difficoltà che possono derivare da una vita vissuta tra eccessi e scelte sbagliate.

L’attore aveva iniziato la sua carriera giovanissimo, entrando presto nel mondo del cinema e della televisione. Questa immersione precoce lo aveva portato a vivere una vita intensa e spesso fuori controllo. Il divertimento iniziale si era trasformato con il tempo in qualcosa di più difficile da gestire, fino a influenzare gravemente la sua salute.

Nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso, Mauro Di Francesco rimane una figura iconica della commedia italiana degli anni Ottanta. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per molti fan che lo hanno seguito e amato nei suoi ruoli sul grande schermo e sul palcoscenico teatrale.

La scelta di ritirarsi in campagna e dedicarsi alla scrittura rifletteva il desiderio dell’attore di ritrovare una dimensione più tranquilla e lontana dalle pressioni del mondo dello spettacolo. Una decisione che gli ha permesso di vivere gli ultimi anni della sua vita concentrandosi su attività che gli davano soddisfazione personale.

Il ricordo di Mauro Di Francesco resterà vivo non solo attraverso le sue interpretazioni cinematografiche e teatrali, ma anche grazie al messaggio di speranza che ha cercato di trasmettere dopo aver affrontato le conseguenze delle sue scelte passate. La sua storia rappresenta un monito per chi si avvicina agli ambienti dello spettacolo e per chiunque si trovi ad affrontare difficoltà simili.

La perdita dell’attore lascia un vuoto nel panorama culturale italiano e nella memoria collettiva di chi ha apprezzato il suo talento e la sua capacità di far sorridere il pubblico con ruoli indimenticabili.



