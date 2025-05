Mia madre mi ha chiamato dalla sua luna di miele implorandomi di salvarla dal suo nuovo marito

Quando mia madre mi chiamò dal viaggio di nozze, implorandomi di salvarla dal suo nuovo marito, pensai che fosse davvero in pericolo. Nulla mi avrebbe potuto preparare a ciò che mi raccontò, né a quello che avrei dovuto fare per risolvere la situazione.





Sono sempre stata molto legata a mia madre, Diane. È stata il mio punto di riferimento, la mia migliore amica, la persona che mi ha insegnato tutto sull’amore e sulla resilienza. Ma dopo la morte di mio padre, dieci anni fa, tutto cambiò. Mia madre divenne silenziosa, chiusa in sé stessa, come l’ombra della donna vivace che era stata. Non chiamava quasi più, non mandava messaggi, e ogni volta che cercavo di farmi sentire, insisteva nel dire che stava bene… ma io sapevo che non era così.

Un giorno non ce la feci più. La chiamai e le dissi: “Mamma, perché non vieni a stare un po’ da me? Ci divertiremo, potremo guardare insieme quei programmi di cucina che ti piacciono e mangiare troppo gelato.” All’inizio esitò, ma dopo qualche insistenza accettò.

Una settimana dopo si trasferì nella mia stanza degli ospiti, e io mi impegnai a farla tornare quella di una volta. La incoraggiai a uscire, a conoscere nuove persone, a partecipare agli eventi del quartiere. “Sei ancora giovane, mamma,” le dicevo. “Meriti di divertirti e di incontrare gente. Papà avrebbe voluto questo per te.” Non fu facile. Sbuffava e alzava gli occhi al cielo ogni volta che le proponevo un club del libro o un corso di giardinaggio, ma alla fine iniziò a dire di sì.

Pian piano, vidi tornare la luce nei suoi occhi. Ricominciò a ridere, a parlare delle sue nuove amiche, a dedicarsi ai suoi vecchi hobby. Ero sollevata nel rivedere quella parte di lei.

Poi, circa un anno fa, mamma mi parlò di Greg. Un giorno lo invitò a pranzo. “È solo un amico,” disse, ma il rossore sulle sue guance raccontava un’altra storia. Greg era un uomo alto, con i capelli grigi, occhi gentili e modi garbati. Sembrava davvero una brava persona, di quelle che tengono la porta aperta e dicono sempre grazie e per favore.

Dopo che se ne andò, non potei fare a meno di prenderla in giro. “Allora, mamma, Greg è davvero solo un amico, o c’è dell’altro?” Lei arrossì ancora di più. “Beh… in realtà è il mio fidanzato,” ammise. “Davvero? Mamma! Non me ne avevi mai parlato!” “Non sapevo come dirtelo…” “Sono felicissima per te!” la interruppi, abbracciandola. “È meraviglioso!”

“Ma… pensi che sia giusto? Uscire con un altro dopo papà… va bene?” “Certo che va bene,” le dissi. “Meriti di essere felice. Papà avrebbe voluto vederti sorridere. Non puoi restare ferma per sempre.” Le sue lacrime brillavano mentre annuiva. “Hai ragione. Spero solo di fare la cosa giusta.” “Lo stai facendo,” le assicurai. “Greg sembra una brava persona. E tu hai diritto a una seconda possibilità.”

Da quel momento, mamma si lasciò andare completamente alla sua nuova relazione. Dopo un po’ di tempo, Greg le chiese di sposarlo e lei disse sì. Il matrimonio fu una cerimonia piccola ma bellissima, piena di amore e risate. Guardando mia madre percorrere la navata, pensai: Forse questo è il suo lieto fine.

Per un po’ tutto sembrò perfetto. Ma poi ricevetti quella telefonata che mi gelò il sangue.

Dopo il matrimonio, mamma e Greg partirono per il viaggio di nozze alle Florida Keys. Era il sogno di mamma, e se lo meritava tutto. Ero così felice per lei.

Il giorno dopo il loro arrivo, il telefono squillò. Vidi il suo nome sul display e pensai che mi avrebbe raccontato quanto fosse meraviglioso tutto. “Mamma!” risposi allegra. “Com’è il paradiso?” Ma la sua voce tremante mi fece capire subito che qualcosa non andava.

“Kayla,” sussurrò. “Per favore. Vieni a salvarmi da lui. Ti prego.” “Mamma, cosa succede? Stai bene?” “È Greg,” disse. “Non è l’uomo che pensavo.”

La mia mente corse subito agli scenari peggiori. “Cosa vuoi dire? Ti ha fatto qualcosa? È pericoloso?” Ero già pronta a prendere le chiavi della macchina e partire per la Florida.

Lei fece un respiro profondo. “Non ci crederesti nemmeno se te lo dicessi,” disse amaramente. “Ha portato i suoi figli, e i loro figli, in viaggio di nozze. E si aspetta che io li accudisca.”

“Cosa?” “Ieri mi ha detto che aveva una sorpresa per me. Pensavo fosse qualcosa di romantico, come una cena al tramonto o un massaggio di coppia. Invece, sono arrivati i suoi figli adulti con i loro bambini.” “Sono quattro, Kayla. Quattro,” piangeva mamma. “E ora sono bloccata a fare da babysitter mentre Greg passa tutto il tempo con loro.”

“Vuoi dire che ha portato tutta la famiglia in viaggio di nozze senza chiederti nulla?” “Sì!” gridò. “E ora dice che, visto che sono la ‘nuova mamma’, è mio dovere aiutare. Proprio nel viaggio di nozze! Ma cosa pensa di fare?”

Sentivo la sua frustrazione e stanchezza nella voce. Mia madre, la donna che aveva rinunciato a tutto per crescermi dopo la morte di papà, veniva trattata come una tata nel viaggio più importante della sua vita.

Sentii una rabbia montare dentro di me. “È assurdo!” sbottai. “Chi si crede di essere? Non preoccuparti, mamma. Sto arrivando, e metteremo fine a questa follia.”

“Kayla, non devi—” “No, mamma,” la interruppi, decisa. “Non permetterò che ti tratti così. Prepara le valigie. Domani mattina sarò lì.”

La mattina seguente arrivai al resort. Era un posto bellissimo, ma io non ero lì per rilassarmi. Ero lì per difendere mia madre. Per essere ancora più chiara, decisi di rendere evidente l’assurdità della situazione: prima di entrare, comprai un cappellino rosa da bambina, un bavaglino e un ciuccio.

Se Greg voleva trasformare mia madre in una tata, gli avrei mostrato quanto fosse ridicola la cosa.

Entrando nell’area lounge all’aperto del resort, lo individuai subito: era sdraiato a bordo piscina con i figli adulti, ignaro di quello che stava per succedere. Mamma non si vedeva, e immaginai fosse impegnata a badare ai bambini.

Mi sistemai il cappellino, infilai il ciuccio in bocca e mi avvicinai decisa. “Papà!” gridai, abbastanza forte da farmi sentire da tutti. “Dov’è la mamma? Voglio il succo!”

La faccia di Greg fu impagabile. Sorrise, ma il sorriso svanì appena mi vide. “Kayla, che ci fai qui?” “Sono qui per salvare mia madre,” risposi togliendomi il ciuccio di bocca, “e per smascherare questa follia.”

Prima che potesse rispondere, mi rivolsi ai suoi figli, che mi guardavano stupiti. “Ciao a tutti! Sono Kayla, l’altra figlia di Greg, quella che ha dimenticato di invitare al viaggio di nozze di mia madre, trasformandola in una babysitter.”

Una delle sue figlie balbettò: “Noi… non volevamo—” “Risparmiate le scuse,” la interruppi. “Scommetto che vi ha detto che mia madre sarebbe stata felice di occuparsi dei vostri figli così voi potevate godervi la vacanza, vero? Ma vi ha detto che questo doveva essere il suo viaggio di nozze? Quello in cui avrebbe dovuto rilassarsi, non cambiare pannolini?”

In quel momento, mia madre apparve, con un bambino in braccio e lo sguardo esausto. Le andai incontro e presi il piccolo dalle sue braccia. “Ecco,” dissi restituendo il bambino a una delle figlie di Greg. “Penso sia il tuo. Forse dovresti occupartene tu invece di lasciarlo a una donna che conosci appena.”

“Kayla!” sbottò Greg. “Adesso basta. Stai facendo una scenata.” “Ah sì?” ribattei, incrociando le braccia. “Hai trascinato tutta la tua famiglia in quello che doveva essere un viaggio romantico con tua moglie. E l’hai trattata come una tata, non come una compagna. Che razza di uomo fa una cosa simile?”

“È un viaggio di famiglia!” protestò Greg. “Ormai fa parte della famiglia. Aiutare è quello che fanno le famiglie.” “No,” risposi ferma. “È tua moglie, non la tua domestica. Non ha accettato di passare il viaggio di nozze a fare la babysitter. E il fatto che tu pensi che sia normale dice tutto quello che c’è da sapere su di te.”

A quel punto, una delle figlie di Greg iniziò a scusarsi. “Non volevamo creare problemi,” mormorò. “Papà ha detto che per lei andava bene…” “Certo che l’ha detto,” replicai amara. “Perché non si è nemmeno preoccupato di chiederle.”

Tutti intorno alla piscina erano in silenzio, seguendo la scena. Greg sembrava volesse scomparire, ma io non avevo finito. “Prepara le valigie, mamma,” dissi. “Andiamo via.”

Lei esitò, guardando Greg. “Ma… e se—” “No,” la interruppi. “Non gli devi nulla. Ti ha mancato di rispetto e tu meriti di meglio.” Le lacrime le riempirono gli occhi, ma annuì. Le presi la mano e la portai via, mentre Greg farfugliava scuse.

Durante il viaggio di ritorno, mamma rimase in silenzio a lungo, guardando fuori dal finestrino. Poi, finalmente, parlò. “Grazie, Kayla,” disse piano. “Non so cosa avrei fatto senza di te.” “Non devi ringraziarmi, mamma,” risposi stringendole la mano. “Sei sempre stata al mio fianco. Ora tocca a me ricambiare.”

Mi sorrise, con le lacrime agli occhi. “Pensavo che mi amasse.” “Chi ti ama davvero non ti tratta così,” le dissi. “Meriti qualcuno che ti metta al primo posto.” “Hai ragione,” annuì. “Con Greg ho chiuso.”

Quando arrivammo a casa, bloccò il suo numero e iniziò a informarsi sull’annullamento del matrimonio.

Nel frattempo, il karma non tardò a farsi sentire per Greg. I suoi figli non furono affatto contenti di essere stati trascinati in quella situazione e smisero di parlargli dopo aver scoperto cosa aveva fatto.

L’ultima notizia che ho avuto di lui è che passava le giornate da solo, chiedendosi dove avesse sbagliato.

Non so spiegare quanto mi senta sollevata per aver salvato mia madre dall’essere sfruttata per la sua bontà. Sono grata che abbia deciso di chiamarmi quel giorno, invece di continuare a sopportare in silenzio i capricci di quell’uomo.