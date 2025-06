Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera avvistati al concerto di Vasco Rossi, dove si sono scambiati un bacio. Presenti anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Recentemente, Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno, l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, sono stati visti insieme sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma. L’occasione era il concerto del famoso cantautore Vasco Rossi, un evento molto atteso dai fan. Le immagini catturate dai fotografi mostrano un momento intimo tra i due, immortalato in un bacio affettuoso che ha suscitato l’interesse dei media e dei fan.





Insieme a Michelle e Nino, c’era anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e dell’ex marito Eros Ramazzotti, accompagnata dal suo fidanzato Goffredo Cerza. La presenza di entrambe le coppie ha reso la serata ancora più speciale, sottolineando un’atmosfera di festa e amore.

Michelle Hunziker ha recentemente rivelato il suo approccio unico per gestire la sua vita sentimentale, affermando: «Incontro i miei pretendenti in un garage per proteggerli dai paparazzi». Questa dichiarazione mette in evidenza la sua consapevolezza riguardo alla pressione mediatica e il desiderio di mantenere la propria vita privata al riparo dai riflettori.

Nino Tronchetti Provera, 55 anni, è un imprenditore di successo con un background accademico in economia aziendale, laureato presso la Luiss di Roma. È il fondatore di Ambienta, una società focalizzata sulla sostenibilità ambientale, dimostrando un impegno concreto per le questioni ecologiche. Nino è anche noto per la sua famiglia: suo cugino, Giovanni Tronchetti Provera, ha avuto una relazione con la celebre influencer Chiara Ferragni, che ha attirato l’attenzione dei media.

In passato, Nino è stato sposato con la fotografa Francesca Malgara, dalla quale ha avuto tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. La sua vita personale, come quella di Michelle, è stata spesso oggetto di interesse pubblico, ma entrambi sembrano aver trovato un equilibrio tra la fama e la loro vita privata.

Qualche giorno prima del concerto, Nino e Michelle erano stati avvistati mentre passeggiavano per le strade di Milano, scambiandosi baci e sorrisi. Queste immagini hanno ulteriormente alimentato le speculazioni sulla loro relazione, che appare sempre più romantica e autentica. Tuttavia, al momento, i due non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

La serata al concerto di Vasco Rossi ha rappresentato un momento di gioia e celebrazione per Michelle e Nino, ma anche un’opportunità per Aurora di condividere un momento speciale con il suo fidanzato. La presenza di entrambe le coppie ha messo in risalto l’importanza della famiglia e delle relazioni, in un contesto di divertimento e musica.