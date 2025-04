Monica Giandotti lascia commossa il Tg3 Linea Notte: “La Rai mi ha affidato un nuovo incarico”, ecco dove andrà

La giornalista e conduttrice Monica Giandotti ha annunciato la sua partenza da Tg3 Lineanotte per prendere le redini del Tg2 Post, un programma che andrà in onda su Rai 2 a partire da lunedì 14 aprile 2025. Durante l’ultima puntata di Lineanotte, trasmessa ieri sera, Giandotti ha salutato il suo pubblico con grande emozione, esprimendo il suo affetto per la redazione con cui ha collaborato negli ultimi due anni.





In un collegamento con Roberto Vecchioni, Monica Giandotti ha comunicato la proposta ricevuta dalla Rai, che le ha chiesto di assumere un nuovo incarico. Visibilmente commossa, ha dichiarato: “L’azienda mi ha chiesto di assumere un altro incarico, in azienda, e io ho accettato con grande passione, entusiasmo. Credo nella Rai e nel servizio pubblico”. Ha poi aggiunto che, sebbene non sarà più presente a Lineanotte, continuerà a lavorare a pochi passi, invitando il pubblico a seguirla dalle 9 su Rai 2.

Giandotti ha espresso la sua gratitudine verso la Rai per l’opportunità ricevuta, sottolineando il legame speciale che ha con il Tg3: “Devo dei ringraziamenti all’azienda per questa opportunità al Tg3, che è la mia casa, la mia famiglia”. Non sono mancati i ringraziamenti alla redazione del Tg2, che le ha dato fiducia per il nuovo incarico.

Con grande emozione, ha voluto dedicare un pensiero al team di Lineanotte, definendolo una seconda famiglia: “Devo ringraziare il gruppo di lavoro di Lineanotte che è diventata una seconda famiglia, abbiamo lavorato straordinariamente insieme per due anni”. Ha concluso il suo saluto rivolgendo un pensiero al pubblico: “Il ringraziamento più grande va al pubblico che ci ha dato fiducia in questo tempo insieme e che con cura, e anche criticando, ci ha seguiti e ci ha dato la ragione principale per continuare sera dopo sera”.

In seguito all’uscita di Giandotti, il Tg3 Lineanotte sarà guidato da Ilaria Capitani, attuale caporedattrice del programma. La scelta di Capitani rappresenta un ritorno al programma, avendo già condotto l’edizione estiva nel 2024. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo, e molti si aspettano che porti una nuova energia e visione al programma.

Questa transizione segna un cambiamento significativo per Monica Giandotti, che ha costruito una carriera di successo nel panorama televisivo italiano. La sua conduzione di Lineanotte è stata caratterizzata da un forte impegno e da una connessione autentica con il pubblico, che l’ha seguita con affetto. La sua partenza è un momento di riflessione per molti, poiché rappresenta la fine di un’era per il programma.

La decisione di passare al Tg2 Post è vista come un’opportunità per Giandotti di esplorare nuovi orizzonti professionali, mantenendo però un legame con il servizio pubblico, che ha sempre sostenuto. La sua passione per il giornalismo e il suo desiderio di continuare a informare il pubblico rimangono al centro della sua carriera.

Il nuovo incarico di Giandotti al Tg2 Post è atteso con interesse, poiché il programma si propone di affrontare temi di attualità e di approfondire questioni rilevanti per i cittadini. La sua esperienza e il suo stile comunicativo saranno sicuramente un valore aggiunto per il programma, che mira a coinvolgere il pubblico in modo diretto e significativo.