Muore il vigile Filippo Cristian Colacicco in un incidente, la moglie in coma farmacologico dà alla luce il bambino

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Fondi, nel Lazio, domenica 7 gennaio, lungo la via Flacca in direzione Roma. Una Range Rover, con a bordo una famiglia, è finita fuori strada, schiantandosi violentemente contro un muro. Nell’impatto, che non ha lasciato scampo, ha perso la vita Filippo Cristian Colacicco, un vigile urbano che aveva prestato servizio nei comuni di Grottaferrata e Monteporzio Catone. L’uomo è deceduto sul colpo.





La moglie in coma e il parto d’urgenza

Lo scenario che si è presentato ai soccorritori del 118 è stato devastante. A bordo del veicolo c’erano anche i due figli della coppia, di due e sette anni, che sono stati gravemente feriti e trasportati d’urgenza in ospedale. Il figlio maggiore è stato sbalzato fuori dall’auto a causa dell’impatto violento, finendo a qualche metro di distanza dal veicolo. La moglie della vittima, incinta del terzo figlio, è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per salvare sia la sua vita che quella del bambino. Il parto è stato indotto mentre la donna si trovava in coma farmacologico. Le condizioni di tutti i membri della famiglia sono critiche, con tutti e tre in codice rosso. La famiglia risiedeva a Fiumicino.

Al momento, le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che la donna al volante possa aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso. Da quanto emerso finora, pare che l’incidente non abbia coinvolto altri veicoli. Le indagini sono ancora in corso.

Incidente fatale in un weekend segnato dalla tragedia

Purtroppo, questo incidente si inserisce in un bilancio tragico di incidenti mortali sulle strade del Lazio e di Roma. Nel corso del weekend, altre due vittime sono state registrate. Sabato pomeriggio, un uomo di 33 anni, mentre percorreva la via Tiburtina, è stato travolto e ucciso mentre viaggiava in bici. La causa dell’incidente è stata una donna alla guida di un’auto che ha travolto il ciclista, un senza tetto che si trovava nella zona e che, secondo le ricostruzioni, viaggiava contromano. Inoltre, nella serata di sabato, nel comune di Guidonia Montecelio, si è verificato un altro incidente mortale: un frontale tra due auto ha provocato la morte di un ragazzo di 25 anni, mentre una giovane donna di 22 anni che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita.

Le strade del Lazio e della capitale hanno così vissuto un weekend drammatico, con un numero impressionante di incidenti che hanno portato a un bilancio di vittime e feriti.