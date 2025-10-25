Muore in un tragico incidente stradale la futura sposa nel giorno del suo compleanno, insieme al fidanzato e a un’amica





La nota influencer Luanna Raquel de Araújo Melo, 29 anni, è morta insieme al suo fidanzato Korbinian Andreas Dengler, 36 anni, e all’amico Pal Herbson Nunes Negrão in un terribile incidente avvenuto nel giorno del suo compleanno.





La coppia, prossima alle nozze, viaggiava a bordo di un’auto che si è scontrata con un camion e un tir carico di pomodori. L’impatto, violentissimo, è stato fatale per i tre occupanti del veicolo, che sarebbero deceduti quasi all’istante.

Il conducente del tir è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale in condizioni critiche, mentre l’autista del camion è riuscito a mettersi in salvo riportando solo ferite lievi, secondo quanto riferito dal Mirror.

L’incidente è avvenuto sulla BR-116, nei pressi della città di Feira de Santana, nel nord-est del Brasile, lo scorso venerdì 26 settembre. Le autorità brasiliane hanno aperto un’indagine per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Luanna, conosciuta sui social come creatrice di contenuti dedicati alla moda e al fitness, contava quasi 100.000 follower su Instagram. Il compagno, Korbinian, era proprietario di una palestra.

La notizia ha scosso profondamente amici, fan e conoscenti della coppia.

In un comunicato, l’ex scuola di Luanna, Colégio Santa Sofia, ha espresso il proprio cordoglio:

“Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Luanna Araújo Melo, ex alunna della nostra istituzione e figlia del nostro amato coordinatore sportivo, Cristiano Melo. Ci uniamo in preghiera, chiedendo a Dio di confortare il cuore della famiglia e di tutti coloro che hanno condiviso la vita e l’amicizia di Luanna.”

Sui social, centinaia di follower hanno pubblicato messaggi di addio e tributi commossi, ricordando l’influencer come una persona solare, determinata e piena di vita.



