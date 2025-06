Nonostante la tubercolosi, sceglie di non fermarsi: la storia di una negoziante di Sabaudia

Una vicenda che ha suscitato grande preoccupazione si è verificata a Sabaudia, in provincia di Latina, dove una donna, nonostante fosse stata diagnosticata con tubercolosi polmonare attiva e contagiosa, ha scelto di ignorare le disposizioni mediche e ha continuato a lavorare nel suo negozio di alimentari. La situazione è stata scoperta dalle autorità locali, che hanno preso provvedimenti immediati per proteggere la comunità.





La donna, sentendosi poco bene nelle settimane precedenti, si era sottoposta a una serie di esami medici. I risultati avevano confermato la presenza della tubercolosi, una malattia infettiva che richiede un trattamento specifico e, in molti casi, il ricovero in ospedale. Secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, “si tratta di una malattia infettiva e contagiosa” che può portare a gravi conseguenze se non trattata adeguatamente. È causata da un batterio che colpisce principalmente i polmoni ma può interessare anche altre parti del corpo.

Nonostante la diagnosi e le indicazioni ricevute, la donna ha deciso di non recarsi in ospedale per il ricovero. Invece, ha continuato a frequentare il suo negozio di alimentari, entrando in contatto con clienti e familiari. Questa scelta ha sollevato un serio allarme sanitario nella comunità locale. La Asl di Latina, informata della situazione, ha immediatamente notificato al Comune di Sabaudia la presenza del caso di tubercolosi e ha richiesto l’emissione di un’ordinanza per l’isolamento della paziente.

Il 22 maggio scorso, gli agenti della polizia locale si sono recati presso l’abitazione della donna per consegnarle il provvedimento di isolamento. Tuttavia, al loro arrivo, non l’hanno trovata in casa. Dopo alcune verifiche, è emerso che si trovava nel suo negozio. Gli agenti si sono quindi diretti sul posto e l’hanno trovata dietro al bancone mentre serviva i clienti. Incredibilmente, non indossava nemmeno una mascherina per ridurre il rischio di contagio.

Di fronte a questa situazione, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del negozio come misura precauzionale fino a quando la donna non sarà completamente guarita e i suoi familiari, che lavorano nello stesso esercizio e sono entrati in stretto contatto con lei, non avranno completato il periodo di isolamento previsto. L’ordinanza prevede che la paziente venga trasferita in un reparto di Malattie Infettive di una struttura sanitaria adeguata, come ad esempio l’Istituto Spallanzani di Roma, per ricevere le cure necessarie e monitorare le sue condizioni di salute.

La tubercolosi è una malattia seria che, se non trattata tempestivamente, può avere conseguenze gravi. Come sottolineato dall’Istituto Superiore di Sanità, “la malattia può portare al decesso” nei casi più gravi. È quindi fondamentale rispettare le indicazioni mediche per evitare la diffusione del contagio e proteggere la salute pubblica.

La vicenda ha messo in evidenza l’importanza di seguire le disposizioni sanitarie in caso di malattie infettive. Ignorare tali indicazioni non solo mette a rischio la propria salute, ma anche quella delle persone con cui si entra in contatto. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione per garantire che vengano rispettate tutte le misure necessarie a contenere il contagio.