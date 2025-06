Paola Barale confessa: “Cerco un fidanzato alto, nero, bello e giovane”

Al termine di un’importante carriera e diverse relazioni durature – tra cui quella storica con Raz Degan – Paola Barale, 58 anni, torna a parlare dell’amore con decisione e chiarezza. Intervistata da Nuovo Tv, ha delineato con precisione l’identikit del suo prossimo partner: alto un metro e novanta, “nero e bellissimo”, giovane e “boni”, in modo da portare un’energia nuova nella sua vita.





Secondo la showgirl, l’uomo ideale dovrebbe “innamorarsi di me subito”, essere empatico e non narcisista. Dev’essere disposto a costruire un progetto insieme, senza entrare in competizione, essere generoso – “non tirchio”, come ha sottolineato – e non avere difetti fastidiosi come il russare o la mancanza di fedeltà. “Voglio una persona non narcisista, che abbia tempo per me e mi comprenda, con cui costruire un progetto insieme e, soprattutto, che non si senta in competizione con me perché non è una gara. E poi che non sia tirchio, non russi e non mi tradisca.”

Su questo tema, Barale ha spiegato che non intende abbassare le sue aspettative: dopo essere stata fidanzata dagli sedici ai quarantotto anni, ora predilige la selezione. “Sono stata fidanzata dai sedici ai quarantotto anni ma da quando sono single ho scoperto che si sta da Dio! In amore sono diventata più selettiva: non ho voglia di accontentarmi, ma non ho chiuso i battenti…”

Parallelamente alla sua ricerca del compagno perfetto, Paola si sta dedicando a un nuovo progetto professionale. A breve sarà una delle concorrenti della prima edizione italiana di The Traitors, il reality-thriller targato Prime Video, capace di unire elementi di mistero, strategia e suspense in puro stile Cluedo. Un ritorno televisivo che la vede protagonista attiva e attenta alle dinamiche sociali, grazie al mix di ironia e distacco che la contraddistingue.

Nel programma, con lei gareggeranno volti noti del mondo dello spettacolo: Michela Andreozzi, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. Sarà interessante vedere se, tra sospetti e alleanze, la showgirl incontrerà anche un possibile corteggiatore.

Identikit del compagno ideale

Altezza: 1,90 m

Aspetto: nero e bellissimo

Età: giovane (“danno un’energia diversa”)

Carattere: non narcisista, comprensivo, generoso, disponibile per una relazione seria

No a personas competitive, tirchie, che russano o infedeli

Bilancio personale

Dopo relazioni importanti e lunghe, Paola Barale ha trovato liberazione nella scelta di stare sola per un periodo, ma ora è pronta a riprendere in mano il suo cuore alla ricerca di un partner che soddisfi le sue precise esigenze.

Prospettive professionali

Il ritorno in tv con The Traitors la vede tramutarsi da conduttrice in concorrente, un ruolo che valorizza la sua sagacia, il suo spirito critico e la capacità di interagire in gruppo con astuzia. Un’occasione per vivere un’esperienza intensa e condividere al pubblico un modo più autentico di mostrarsi.