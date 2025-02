Perde il controllo dell’auto e si scontra contro un albero: Gabriele Zentilin muore a 22 anni

Gabriele Zentilin, 22 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Premariacco. La sua passione per le auto e il calcio lascia un vuoto incolmabile.





Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Premariacco, causando la morte di Gabriele Zentilin, un giovane di 22 anni, il quale ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Alfa Romeo 159 lungo via Vittorio Veneto, a Lamezia Terme. La notizia della sua morte ha lasciato un dolore profondo tra gli amici e la famiglia, scatenando un’ondata di commozione.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che Gabriele, diretto verso Feletto Umberto, abbia perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un platano lungo la strada. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 2 febbraio 2025, intorno alle 22:00. Gli interventi dei Vigili del fuoco e dei sanitari del 118 sono stati tempestivi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

I primi riscontri delle autorità non hanno mostrato segni di coinvolgimento di altri veicoli, ma le forze dell’ordine stanno conducendo ulteriori indagini, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo, la circolazione è stata interrotta per oltre un’ora per permettere i soccorsi. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell’auto per approfondire le cause dell’incidente.

Chi era Gabriele Zentilin

Gabriele aveva compiuto 22 anni a dicembre e lavorava come elettricista. Era un giovane appassionato di auto e calcio, dove aveva giocato come difensore con la Serenissima Pradamano in seconda categoria. La sua passione per le auto e il suo carattere socievole lo avevano reso molto amato tra gli amici e i familiari.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia: “Siamo sconvolti. Gabriele era un ragazzo sensibile e amato da tutti. La notizia ci ha colpito duramente”. De Sabata ha poi ricordato Gabriele come amico della figlia e ha sottolineato il dolore che ha provato nel sapere che la madre del ragazzo era venuta a mancare due anni fa per una grave malattia.

La morte di Gabriele lascia un vuoto doloroso in tutta la comunità. La famiglia, che ha subito già un enorme dolore con la morte della madre, ora affronta una nuova e devastante tragedia. Il padre di Gabriele, insieme al fratello minore, dovrà fare i conti con la perdita di un figlio, un dolore che nessuna parola può davvero spiegare.