Pestato a sangue per una maglietta di calcio: il video dell’aggressione in metro a Milano

Domenica 20 luglio 2025, un grave episodio di violenza si è verificato nella stazione della metropolitana Conciliazione della linea M1 a Milano. Un uomo di 45 anni, originario del Perù, è stato vittima di un’aggressione da parte di due giovani, i quali avrebbero tentato di rubargli una maglietta del Club Universitario de Deportes, squadra di calcio peruviana. La maglia riportava la caratteristica “U”, la scritta “Milano”, l’anno “2005” e il numero “18” sul retro.





Secondo le ricostruzioni, l’aggressione si è svolta intorno alle 6:30 del mattino sulla banchina della stazione. La vittima era seduta su una panchina e sembrava dormire quando un terzo giovane ha iniziato a filmarla con il cellulare. Poco dopo, due ragazzi sono scesi da un treno e, dopo aver fatto un cenno al ragazzo che stava riprendendo, hanno iniziato a colpire l’uomo con calci e pugni. L’aggressione, estremamente violenta, aveva come unico scopo quello di strappargli via la maglia.

La scena è stata ripresa interamente e il video è stato successivamente condiviso sui social network, dove è diventato virale in breve tempo. Le immagini mostrano i due aggressori che colpiscono ripetutamente l’uomo, lo scaraventano contro il muro e lo gettano a terra, continuando a infierire su di lui con colpi al volto e al corpo.

Al momento, i due giovani responsabili dell’aggressione non sono stati identificati. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della metropolitana e il video diffuso online per cercare di risalire alla loro identità. Si tratta di un episodio che ha suscitato grande indignazione pubblica, non solo per la brutalità dell’aggressione ma anche per il fatto che sia stata documentata e condivisa sui social.

Questo caso non è un episodio isolato. Negli ultimi giorni, altre aggressioni si sono verificate nei mezzi pubblici di Milano. In particolare, due giovani sono stati arrestati con l’accusa di aver accoltellato e derubato un turista americano di 26 anni. L’episodio è avvenuto in metropolitana e la vittima è stata colpita alla gola con un coltello. Fortunatamente, il giovane è stato soccorso in tempo e non si trova in pericolo di vita. Anche in quel caso, la scena dell’aggressione era stata filmata e diffusa sui social.

La crescente violenza nei mezzi pubblici della città sta generando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Si richiede un maggiore controllo delle aree sensibili come le stazioni della metropolitana e una risposta più efficace per prevenire episodi simili.