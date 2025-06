Polemiche per le foto di Bruce Willis con la figlia Tallulah: “È vulnerabile, non si mostra così”

Ricca di affetto e discrezione, Tallulah Willis ha difeso la scelta di condividere momenti teneri con Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, rispondendo a un follower preoccupato per la privacy.





Tallulah Willis, figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore, ha recentemente pubblicato su Instagram alcune immagini in cui abbraccia il padre e stringe la sua mano. Le didascalie, leggere e familiari, recitano: “Sunday funday at Grams! Grateful 🕊️”. Tuttavia, non sono mancati commenti critici, tra cui uno che recita: “Non credo che dovresti esporre tuo padre al pubblico! È vulnerabile! E ci sono cose che dovrebbero rimanere private! Non hai il suo permesso per pubblicarlo!” .

Alla critica, Tallulah ha risposto con tono calmo e deciso, affermando: “Hi. I hear that. As a family we use our discretion when posting. Today was a great day filled with smiles. I made the judgment call to show that to the world, because I know what he means to everyone.” .

I follower hanno accolto con calore la replica: molti l’hanno ringraziata per la condivisione, come uno che ha scritto: “Thank you, beautiful girl. It’s really generous to let us see these moments, because you know how much we love him, too.” .

Il gesto di Tallulah non è isolato: lei e le sorelle (Rumer, 36, e Scout, 33) hanno già reso omaggio a Bruce in occasione della festa del papà, suscitando emozione nel pubblico .

Il quadro familiare si complica per la malattia dell’attore: l’ex moglie Demi Moore, nei primi mesi del 2023, aveva annunciato la diagnosi di demenza frontotemporale, evoluzione di una precedente afasia diagnosticata nel 2022. Il ritiro dalle scene è stato reso necessario proprio dalla progressione della patologia .

In febbraio 2025, la moglie Emma Heming Willis ha condiviso un toccante messaggio per la festa del papà, scrivendo: “Ciò che Bruce insegna alle nostre figlie va ben oltre le parole: resilienza, amore incondizionato e la forza silenziosa dell’essere semplicemente presenti.” . Anche Rumer, in un messaggio del 15 giugno, ha espresso gratitudine ma sofferenza per l’impossibilità di condividere con il padre parole e racconti come un tempo .

La demenza frontotemporale, forma di neurodegenerazione che interessa l’area frontale e temporale del cervello, provoca cambiamenti nel comportamento e nelle capacità comunicative, pur preservando la memoria nelle fasi iniziali .

Tallulah, infine, aveva già raccontato in passato ai media americani di aver attraversato il processo del lutto anticipato, documentando ricordi e gesti quotidiani per preservare attimi preziosi con suo padre . Ha ammesso che conosceva da tempo i segnali del peggioramento, attribuendoli prima alla presunta perdita dell’udito, ma ora accetta la realtà con amore e gratitudine .

