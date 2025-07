René Kirby, attore noto per il suo ruolo in “Amore a prima svista”, è morto a 70 anni. Era nato con la spina bifida e aveva affrontato numerosi problemi di salute

Si è spento all’età di 70 anni René Kirby, celebre per la sua interpretazione nel film “Amore a prima svista”. A dare la notizia è stato il fratello Jon Kirby, che ha informato il quotidiano locale Seven Days. René Kirby è deceduto presso l’University of Vermont Medical Center dopo un ricovero durato due mesi, resosi necessario per complicazioni legate a problemi renali, vescicali ed esofagei, aggravati da diverse infezioni. L’attore era già sopravvissuto a un cancro alla gola, ma aveva perso la capacità di parlare in seguito all’asportazione della laringe.





Nato con la spina bifida, una condizione che comporta gravi problematiche fisiche come scoliosi, paralisi agli arti inferiori e difficoltà motorie, René Kirby ha affrontato la vita con una determinazione straordinaria. Secondo quanto raccontato dal fratello Jon, l’attore aveva una conformazione particolare della colonna vertebrale: mancavano oltre 30 centimetri di parte inferiore, che risultava separata dal bacino. Le gambe non si erano mai sviluppate e non poteva piegare le ginocchia. “Aveva una forma a L e non riusciva proprio a stare disteso”, ha spiegato Jon Kirby.

Nonostante le difficoltà fisiche, René Kirby ha dimostrato un’incredibile forza d’animo e capacità di adattamento. Era un talento nel nuoto e nello sci e ha lavorato per vent’anni presso IBM. “Camminare sulle mani è tutto ciò che ho sempre saputo”, dichiarò in un’intervista al quotidiano Seven Days nel 2008. “Non mi sono mai considerato disabile”, aggiunse, sottolineando il suo approccio positivo alla vita.

Il percorso cinematografico di René Kirby ebbe inizio grazie all’incontro con il regista Peter Farrelly. Mentre viveva nel Vermont, fu notato da Farrelly durante le riprese di “Io, me e Irene” nel 1999. Colpito dalla personalità e dall’energia di Kirby, il regista decise di inserirlo nel cast di “Amore a prima svista”, dove interpretò il personaggio di Walt accanto a Gwyneth Paltrow e Jack Black. “Ha una gioia di vivere contagiosa ed è estremamente divertente”, dichiarò Farrelly al Burlington Free Press nel 2001. “Afferra il mondo e ci corre dietro”, aggiunse.

Successivamente, René Kirby collaborò nuovamente con i fratelli Farrelly nel film “Fratelli per la pelle” (Stuck on You) del 2003, dove interpretò Phil Rupp. Nel 2005 fece una breve apparizione nella serie televisiva “Carnivàle”, dimostrando ancora una volta la sua versatilità come attore.

Nella sua vita privata, René Kirby era il secondo di sette figli nati da Don e Janet Kirby. Cresciuto tra Burlington, Essex e South Burlington, ha sempre rappresentato un esempio di determinazione per i suoi familiari. Il fratello Jon, il più giovane dei sette, ha espresso grande ammirazione per lui: “Mi ha semplicemente mostrato che non ci sono limiti a ciò che chiunque può fare”. Una frase che René Kirby amava ripetere ogni giorno era: “Non devi alzarti in piedi per distinguerti”.

La famiglia ha già affrontato la perdita del padre Don Kirby, avvenuta tre anni fa. La madre e i fratelli sopravvissuti continuano a ricordare René con affetto e rispetto per la sua straordinaria capacità di vivere pienamente nonostante le sfide poste dalla sua condizione fisica.

La carriera e la vita di René Kirby rappresentano una testimonianza di resilienza e di spirito indomabile. Nonostante le difficoltà legate alla spina bifida e alle complicazioni di salute che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita, l’attore ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.

Con la sua perdita, il mondo dello spettacolo saluta un artista unico nel suo genere, capace di trasformare le proprie limitazioni fisiche in una forza distintiva.