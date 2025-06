Rissa al battesimo, tavoli rovesciati e botte: il padre della bimba manda la suocera in ospedale

Un pranzo di battesimo si è trasformato in una scena di violenza in un ristorante di Terracina, in provincia di Latina, dove una lite familiare è degenerata in una rissa. Il padre della neonata ha aggredito la suocera, che ora si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di aggressione e lesioni.





L’episodio si è verificato domenica 22 giugno 2025, nel tardo pomeriggio, durante i festeggiamenti per il battesimo di una bambina. La famiglia si era riunita in un noto ristorante della città dopo la cerimonia religiosa. Tuttavia, l’atmosfera festosa si è rapidamente trasformata in caos quando una discussione tra i genitori della neonata ha acceso gli animi, coinvolgendo anche altri familiari presenti.

Secondo quanto riferito, la lite sarebbe iniziata per motivi ancora poco chiari. Alcuni testimoni parlano di un diverbio legato al pagamento del conto, che avrebbe coinvolto il padre della bambina, la sua compagna, la cognata e la suocera. Durante il litigio, la situazione è degenerata: tavoli ribaltati, sedie lanciate e urla hanno scosso il locale, attirando l’attenzione degli altri clienti.

La tensione ha raggiunto il culmine quando l’uomo, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol consumato durante il pranzo, ha colpito con un pugno la suocera, facendola cadere a terra priva di sensi. Inizialmente, i presenti hanno pensato che la donna avesse avuto un malore, ma successivamente si è chiarito che si trattava di un’aggressione.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale e un’ambulanza del 118. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina e successivamente trasferita al reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono critiche e al momento rimane intubata sotto stretta osservazione medica.

L’aggressore, il padre della bambina, è stato fermato dalle forze dell’ordine e condotto in commissariato. Le accuse nei suoi confronti includono aggressione e lesioni gravi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di comprendere le cause che hanno scatenato la violenza.

Il caso ha suscitato grande scalpore nella comunità locale. Il ristorante, noto per accogliere eventi familiari e cerimonie, è rimasto chiuso per diverse ore dopo l’accaduto per consentire alle autorità di effettuare i rilievi necessari.