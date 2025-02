Ritrovato cadavere in un’auto a Bari: 43enne ucciso con colpi di pistola, indagini aperte

Un misterioso omicidio ha scosso Bari, dove il corpo di un uomo di 43 anni è stato trovato all’interno di un’auto. Il cadavere, rinvenuto in una zona rurale tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, mostra segni di un possibile omicidio. Le indagini sono in corso.





Il corpo senza vita di un uomo di 43 anni, di origine marocchina e residente da anni a Santeramo, è stato trovato oggi in un’auto parcheggiata in una zona isolata. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, nella tarda mattinata, hanno notato il veicolo con il corpo all’interno.

La vittima, che aveva precedenti di polizia legati a reati in materia di stupefacenti, è stata trovata riversa all’interno dell’auto. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Altamura, insieme al pubblico ministero, al medico legale e alla sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Bari per raccogliere tutte le prove utili a ricostruire l’accaduto.

Le indagini per determinare la dinamica esatta dell’omicidio sono ancora in corso. I militari hanno sequestrato il veicolo della vittima e stanno esaminando tutte le possibili piste. Nessuna ipotesi è stata esclusa al momento, e gli inquirenti continuano a lavorare per fare luce su questo giallo che sta suscitando molta preoccupazione nella zona.