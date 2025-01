Scandalo al Grande Fratello: topi in cucina e feci trovate da Eva Grimaldi, la regia interrompe la diretta per evitare il caos

Durante la puntata di mercoledì 15 gennaio 2025, un segmento inaspettato e totalmente imbarazzante ha travolto la dimora del Grande Fratello. La sporcizia era già abbastanza grave da essere discussa, ma poi la cucina ha semplicemente portato la cosa a un altro livello. Uno dei coinquilini presumibilmente è inciampato in un mucchio di feci sparse in giro e poi, insieme a “Ho visto quelle feci, sono loro!”, ha sicuramente continuato a parlare molto di topi. Tutta questa faccenda è improvvisamente precipitata in una strana direzione con il direttore del programma che ha spento l’audio e cambiato inquadratura cercando di abbreviare un’ulteriore diffusione di questa scena.





Mentre visita il Colosseo a Roma, Eva Grimaldi trova l’indizio per la tappa della gara, e ora si parte per le gare.

Nella cucina del Grande Fratello, Eva Grimaldi stava parlando con Luca Calvani e altri concorrenti. Divenne così silenzioso all’improvviso, Eva affermò che la cucina avrebbe dovuto essere ripulita completamente, era preoccupata che sarebbero saliti i topi. Sebbene lui abbia cercato di convincere Grimaldi che non era così, l’attrice rimase ferma sulle sue posizioni e disse che i topi erano lì. “Se ci fossero stati dei topi lo avremmo scoperto dalla loro cacca”, disse Luca. Ma Eva rispose immediatamente “Li ho trovati io”, riferendosi alle feci.

Ciò causò un immediato imbarazzo tra i concorrenti e, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, il regista molto probabilmente spense l’audio e modificò l’inquadratura. Il pubblico in diretta che guardava su Canale 5 sperimentò un passaggio così rapido da un’inquadratura all’altra che in molti si chiesero cosa stesse succedendo.

I topi in casa: una vecchia conoscenza

Non c’è la prima occasione in cui il Grande Fratello sia lo scenario di eventi relativi ai topi. Già ad ottobre durante la trasmissione alcuni concorrenti avevano detto di aver visto i topi in casa. In particolare Mariavittoria Minghetti aveva confidato ai compagni di aver visto “qualcosa correre” in cucina. E anche Amanda Lecciso aveva avuto esperienza simile, quando in un video postato su X (ex Twitter) aveva messo in guardia Lorenzo Spolverato e Giglio della presenza di un roditore. In quella circostanza come nel caso di Eva Grimaldi, la direzione del Grande Fratello aveva cambiato velocemente lo scatto, cerando di censurare il parlato sul tema.

Tra i concorrenti il ​​panico era totale: Jessica Morlacchi, infatti, si era spaventata quando aveva sentito la storia e aveva chiesto che nessuno facesse del male al topo. Nonostante la paura, però, i concorrenti avevano cercato di mantenere la calma. Un miscuglio di reazioni diverse tra risate e preoccupazioni per la presenza dei roditori nella settimana precedente e in quella appena trascorsa.

Lo spettacolo Grande Fratello è famoso per i suoi colpi di scena spesso imprevedibili tra i coinquilini e anche per il modo in cui la produzione assorbe i momenti più scomodi o controversi. In questo caso, la regia ha scelto di disattivare l’audio e cambiare inquadratura, cercando di attenuare il più possibile l’argomento “topi e feci” e di evitare che il coperchio saltasse.

Le modifiche dello show come questa sono un atto di ponderazione tra il compiacere il pubblico e onorare la sua sensibilità. Naturalmente, questi episodi sono passati inosservati e hanno ulteriormente fomentato la discussione generale tra gli spettatori sul sito, dove l’incidente era stato debitamente commentato e condiviso.