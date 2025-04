Sconvolgente episodio a Crema: un bambino di soli 8 anni investito da un furgone. Scopri la corsa contro il tempo per salvarlo!

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Crema, quando un bambino di 8 anni è stato investito da un furgone in via Stazione, all’incrocio con via Orti di Santa Chiara. L’incidente è avvenuto alle 16:07, subito dopo che il piccolo era uscito da scuola.





Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno inviato un’automedica e un elicottero dall’ospedale di Brescia. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono state descritte come gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità locali, in particolare gli agenti della polizia locale, si stanno occupando dei rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Secondo le prime informazioni raccolte, il furgone, proveniente dal sottopasso e diretto verso via Mercato, non si sarebbe accorto del bambino che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che da tempo segnalano problematiche relative alla sicurezza stradale in quella area. La vicinanza della scuola e il traffico intenso rendono l’incrocio un punto critico, dove spesso i pedoni, in particolare i bambini, possono trovarsi in situazioni di rischio.

In seguito all’incidente, si prevede che la polizia locale intensifichi i controlli nella zona e valuti la possibilità di implementare ulteriori misure di sicurezza, come segnali luminosi o l’installazione di dossi, per proteggere i pedoni e garantire la sicurezza stradale. Le autorità stanno anche considerando l’idea di organizzare incontri con i genitori e i rappresentanti della scuola per discutere le preoccupazioni legate alla sicurezza dei bambini nell’attraversamento delle strade.

Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per ascoltare eventuali testimoni che potrebbero fornire informazioni utili. La testimonianza di chi era presente al momento dell’incidente sarà fondamentale per chiarire le circostanze e determinare le responsabilità.