Sedici anni, accoltellato al petto a Vicenza: giovane in condizioni critiche, indagini in corso per identificare l’aggressore. La pista principale è una tentata rapina

Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di sabato 7 giugno a Vicenza, dove un ragazzo di appena 16 anni è stato accoltellato al petto nei pressi del centro storico, precisamente in via Cattaneo. Attualmente, il giovane è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo. Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per far luce sull’accaduto e identificare il responsabile.





Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 22. Il ragazzo, di origini albanesi e residente in città, sarebbe stato colpito da un altro giovane, forse un coetaneo, per motivi che gli inquirenti stanno cercando di chiarire. Una delle ipotesi principali è quella di una tentata rapina degenerata in violenza, ma non si escludono altre piste investigative.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena o notato il giovane ferito. La zona di via Cattaneo è particolarmente frequentata, anche per la presenza di un ampio parcheggio e di numerosi locali. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il ragazzo, sanguinante, sarebbe entrato in uno di questi locali per chiedere aiuto.

Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118. I sanitari hanno fornito le prime cure al giovane prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale San Bortolo. Nonostante le sue condizioni siano gravi, fonti mediche riferiscono che al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile della questura di Vicenza, che ha già effettuato i rilievi sul luogo dell’aggressione e raccolto le testimonianze delle persone presenti. Gli agenti hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’aggressore.

In attesa che le condizioni del giovane migliorino e che possa fornire la sua versione dei fatti, le autorità stanno vagliando tutte le possibili piste investigative. Al momento non sono state rese note le generalità del presunto aggressore, né sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’accoltellamento.

La città di Vicenza è sotto shock per quanto accaduto, e l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane, in particolare quelle più frequentate durante le ore serali. Via Cattaneo, pur essendo una zona densamente abitata e centrale, non è nuova a episodi di microcriminalità. Tuttavia, un’aggressione così grave rappresenta un evento eccezionale che ha scosso profondamente la comunità locale.

Gli investigatori confidano che le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte possano fornire elementi utili per ricostruire con precisione ciò che è accaduto e assicurare il responsabile alla giustizia. La collaborazione dei cittadini potrebbe rivelarsi fondamentale per risolvere rapidamente il caso.

Nel frattempo, l’attenzione rimane concentrata sulle condizioni del sedicenne ricoverato, il cui quadro clinico è costantemente monitorato dai medici dell’ospedale San Bortolo. La speranza è che il giovane possa presto riprendersi e contribuire a chiarire i contorni di questa drammatica vicenda.