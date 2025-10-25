Sinner si conquista la finale a Vienna: “Contro De Minaur ho capito il loro piano, ma non lo dico”.





Jannik Sinner continua la sua striscia vincente, infliggendo la dodicesima sconfitta consecutiva ad Alex de Minaur. Nella semifinale del torneo di Vienna, l’italiano ha dominato l’incontro, chiudendo il match con un punteggio di 6-3, 6-4 in meno di un’ora e mezza. Con questa vittoria, Sinner si è guadagnato un posto nella finale dell’Erste Bank Open, dove affronterà il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.





Dopo il match, Sinner ha mostrato grande lucidità nell’analizzare la prestazione. Ha riconosciuto che de Minaur aveva preparato bene l’incontro, apportando modifiche al suo gioco per metterlo in difficoltà. Tuttavia, Sinner ha scelto di non rivelare i dettagli su come l’australiano cercasse di pressarlo. “Il primo set è stato molto fisico, sono contento di aver vinto in due set oggi. Mi aspettavo che lui avrebbe cambiato un paio di cose,” ha commentato Sinner, evitando di entrare nei particolari su quali strategie avesse notato.

La partita ha visto entrambi i giocatori commettere errori inaspettati, specialmente nel primo set. De Minaur ha faticato a contrastare la potenza di Sinner durante gli scambi da fondo, mentre l’italiano ha mostrato momenti di rilassatezza, provando soluzioni alternative dopo un avvio promettente. La seconda frazione del match ha offerto più intensità, con una serie di break e controbreak che hanno mantenuto viva la competizione. Nonostante un servizio meno incisivo rispetto alle sue ultime prestazioni, Sinner è riuscito a prevalere, dimostrando la sua capacità di adattarsi e reagire.

Dopo il match, Sinner ha parlato delle sue condizioni fisiche, rivelando che la settimana di competizioni a Vienna non è stata priva di sfide. “Un po’ ho speso, anche per le aspettative della gente e per quelle che ho io stesso, così come il mio team. Cerco di giocare al meglio possibile. Sono arrivato piuttosto tardi, ho cercato di affrontare ogni giorno nel modo giusto. Sono contento di essere arrivato in finale: non è facile, non lo è stato,” ha dichiarato il tennista italiano, evidenziando l’importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione.

Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere un avversario temibile, non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di analizzare e adattarsi al gioco degli avversari. La sua attitudine sul campo, unita a una preparazione meticolosa, lo ha portato a ottenere risultati eccellenti nel circuito ATP. La finale di Vienna rappresenta un’ulteriore opportunità per Sinner di confermare il suo status di top player e di continuare a scalare le classifiche.

In attesa della finale, tutti gli occhi saranno puntati su Sinner, che si è guadagnato il rispetto e l’ammirazione di fan e esperti grazie alle sue prestazioni costanti e alla sua mentalità vincente. La sua capacità di gestire la pressione e di affrontare avversari di alto livello sarà cruciale per il suo successo nel prossimo incontro.

Con la semifinale contro de Minaur archiviata, Sinner è pronto a dare il massimo nella finale, consapevole delle sfide che lo attendono. La sua determinazione e il suo approccio strategico lo rendono un giocatore da tenere d’occhio, mentre si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel tennis professionistico.



