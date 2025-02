Sono tornata a casa con mia figlia, solo per scoprire che mio marito aveva preso le sue cose ed era sparito

A trent’anni, avevo quella che molti definirebbero la vita perfetta. Una figlia adorabile, un matrimonio stabile e un appartamento accogliente in centro.





Credevo che tutto stesse andando bene, fino a quella sera di martedì, quando il mio mondo è crollato.

“Mamma, possiamo andare al parco?” mi chiese Giulia quel giorno, con i suoi bellissimi occhi castani che mi imploravano mentre stringeva il suo coniglietto di peluche preferito. “Per favore? Voglio far vedere a Mr. Hoppy le nuove altalene!”

Il parco era a pochi isolati dal nostro appartamento, e Giulia parlava ininterrottamente del suo giorno all’asilo durante il tragitto.

Abbiamo trascorso oltre un’ora al parco, con Giulia che scivolava almeno venti volte prima che la convincessi a prendere un’ultima spinta sulle altalene.

Quando finalmente l’ho convinta che era ora di tornare a casa, il sole del tardo pomeriggio stava cominciando a calare.

Quando siamo arrivate al nostro piano, abbiamo notato i primi segnali che qualcosa non andava. La porta del nostro appartamento era leggermente aperta, il che era insolito. Marco era sempre molto attento alla sicurezza.

Non appena Giulia scomparve nel corridoio, mi sono diretta subito verso la nostra camera da letto. Ma l’immagine che mi si è presentata mi ha fatto gelare il cuore.

Il lato di Marco nell’armadio era completamente vuoto. I cassetti della sua cassettiera erano aperti, vuoti. Il suo laptop era sparito dalla scrivania, così come la foto incorniciata di noi durante la nostra luna di miele, che solitamente stava accanto ad essa.

Le mie mani tremavano quando ho visto il foglio di carta sul suo cuscino. Il biglietto era breve e scritto con la calligrafia distintiva di Marco.

“Torni solo se esaudisci UNA RICHIESTA.”

Il mio primo pensiero è stato chiamare il cellulare di Marco. Con Giulia che giocava nella sua stanza, sono andata in salotto e ho ascoltato il suono del telefono che squillava finché non ha risposto la segreteria telefonica.

Dopo un’ora di silenzio, ho iniziato a chiamare i suoi amici.

Alla fine, con le mani che tremavano, ho composto il numero dei suoi genitori.

“È… è sparito. Sono tornata a casa e tutte le sue cose erano andate. Ha lasciato un biglietto dicendo che tornerà solo se esaudisco una richiesta, ma non so cosa vuole. Non riesco a trovarlo da nessuna parte.”

“Non abbiamo sentito nulla da lui,” rispose la voce burbera di Roberto. “Non è da lui fare una cosa del genere. Hai chiamato la polizia?”

“Proprio ora. Stiamo arrivando.”

Ho chiuso la chiamata e contattato il 112, con la voce rotta mentre spiegavo la situazione. Entro trenta minuti, due agenti erano alla nostra porta: gli agenti Martini e Chen, secondo i loro tesserini.

Ho raccontato all’agente Chen tutto quello che era successo mentre lui esaminava l’appartamento.

Hanno preso nota di tutti i fatti, ma le loro espressioni indicavano che non c’era molto che potessero fare. Marco era un adulto e se n’era andato di sua volontà.

I tre giorni successivi sono stati un’ombra. Il campanello suonò al terzo giorno.

Un semplice pacco marrone sulla nostra porta.

Il pacco conteneva un test del DNA e un biglietto. Ho tirato fuori subito la lettera e l’ho letta.

“Cara Kathryn,

So che questa notizia ti sorprenderà, ma devo conoscere la verità. Ho sempre avuto dei sospetti.

Recentemente, stavo guardando alcune vecchie foto del college e ho visto la tua migliore amica di allora. Guardando la foto, non potei fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra lei e Giulia. Stessa colorazione dei capelli, stessi occhi, stesso naso.

Ho cominciato a chiedermi se Giulia non fosse veramente mia figlia.

Mi dispiace, ma ho bisogno che tu faccia un test del DNA per Giulia. Non posso andare avanti senza sapere.

Se mi invii i risultati e confermano che sono il suo padre, tornerò. Se no, non posso tornare.

Per favore, invia i risultati all’indirizzo sottostante.”

Ho deciso di fare il test del DNA. Non perché Marco lo desiderasse, ma perché volevo dimostrare quanto si sbagliasse.

Quando sono arrivati i risultati del DNA, non sono rimasta scioccata. Ovviamente Marco era il padre di Giulia. Non avevo mai avuto dubbi.

Mi sono seduta al mio computer e ho iniziato a scrivere.

“Caro Marco,

Ecco i risultati tanto attesi del DNA. Congratulazioni! Sei ufficialmente il padre biologico di Giulia. Ma sai una cosa? Non importa più. Un vero padre non abbandonerebbe mai sua figlia per un sospetto paranoico. Un vero marito non sparirebbe lasciando la sua famiglia nel panico. Un vero uomo non si nasconderebbe dietro biglietti e pacchi invece di avere una conversazione vera.

Volevi la verità? Ecco la verità: noi non abbiamo bisogno di te. Non voglio qualcuno che possa gettare via otto anni di amore e fiducia solo perché nostra figlia somiglia alla mia vecchia amica. Giulia merita di meglio di un padre che potrebbe dubitare della sua stessa esistenza. Io merito di meglio di un marito che possa pensare così poco di me.

Non preoccuparti di tornare. È finita.

Kathryn”

Ho poi bloccato il suo numero, contattato un avvocato e avviato la causa di divorzio.