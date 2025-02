Sparisce dopo una serata in un locale, rinvenuta morta nella sua auto finita in un canale: Martina aveva 26 anni

Una tragedia ha scosso la comunità di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Martina Vichayte, una ragazza di 26 anni, è stata trovata senza vita all’interno della sua auto, una Fiat 500, finita in un canale. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 16 febbraio, intorno alle ore 9, quando un passante ha notato la vettura ribaltata con le ruote all’insù che spuntava dall’acqua.





Martina, di origine ucraina ma residente a Chieti da oltre 10 anni, era scomparsa dopo una serata trascorsa con gli amici in discoteca. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto lungo un rettilineo mentre stava tornando a casa, nelle prime ore di sabato 15 febbraio.

Una serata con gli amici prima del dramma

La giovane aveva passato la serata di San Valentino in una discoteca di Pescara, insieme ad alcuni amici, ed era rimasta con loro fino alle 5 del mattino. Stava rientrando a casa quando, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, finendo nel canale.

Le autorità ipotizzano che a causare l’incidente possa essere stato il maltempo: nei giorni scorsi un violento nubifragio aveva colpito la zona, rendendo le strade pericolose. Tuttavia, non sembrano esserci altre automobili coinvolte, e la dinamica del sinistro autonomo è ancora sotto indagine.

Intrappolata nell’auto invasa dall’acqua

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, dopo essere finita nel canalone, la Fiat 500 si sarebbe ribaltata, intrappolando Martina nell’abitacolo ormai invaso dall’acqua. Nessuno si sarebbe accorto dell’incidente fino a questa mattina, quando un passante ha dato l’allarme.

La madre della ragazza, non vedendola rientrare a casa, aveva denunciato la sua scomparsa già nella giornata di sabato. Purtroppo, l’epilogo è stato tragico. La salma della giovane è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Chieti per ulteriori accertamenti.

Una vita piena di talento e ambizioni

Martina Vichayte era una ragazza brillante e poliglotta. Nata a Kiev, si era trasferita a Chieti più di dieci anni fa, dove aveva frequentato il Liceo Statale Isabella Gonzaga. Nel 2021 si era laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza.

Parlava fluentemente italiano, ucraino, russo, francese e inglese, competenze che le avevano permesso di lavorare nel settore del turismo, sia come receptionist in un hotel sia, in passato, come guida turistica.

Dopo la notizia della sua morte, un’amica ha scritto un messaggio commovente sui social:

“E anche tu hai lasciato questo mondo. Buon viaggio, cucciola, ti voglio bene.”

Il drammatico incidente ha lasciato un vuoto nella vita di chi conosceva Martina. La sua scomparsa prematura è un duro colpo per i familiari, gli amici e tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzare il suo talento e la sua dolcezza.