Stefania e Iago nel mirino del Grande Fratello: il loro sostegno a Helena scatena le nomination

Stefania e Iago si espongono difendendo Helena, ma questa scelta potrebbe costargli caro, con una “doccia di nomination” in arrivo. Ecco cosa è successo nella casa.





Il clima nella casa del Grande Fratello continua a essere teso, soprattutto dopo la decisione di Stefania e Iago di schierarsi in difesa di Helena, una delle concorrenti più isolate dal gruppo. I due hanno scelto di non seguire il gruppo che, da tempo, critica Helena, ma questa posizione potrebbe rivelarsi per loro una mossa rischiosa.

Nella serata di ieri, mentre Helena riposava, stremata e sola, molti concorrenti hanno deciso di riunirsi in giardino per parlare negativamente di lei. Tutti, tranne Iago, Stefania, Javier e Amanda, hanno puntato il dito contro Helena, accusandola di provocazioni e di atteggiamenti fastidiosi verso gli altri. La situazione è degenerata quando Iago ha fatto delle dichiarazioni forti sul comportamento del gruppo.

La posizione di Iago e Stefania: “Un branco”

Iago ha paragonato la dinamica del gruppo a un “branco”, criticando aspramente il comportamento di alcuni concorrenti, che sembrano avere come unico obiettivo quello di distruggere Helena. “Questo è un branco. Mi ricorda il bullismo a scuola. L’unica cosa che importa qui è distruggere Helena”, ha detto Iago, visibilmente frustrato. Ha poi continuato: “Non ha ucciso nessuno. Basta. Non ammetto che sbaglia. Voi ci avete riuniti per convincerci a isolare Helena e portare dalla vostra parte chi non vuole partecipare a questa faida”. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno acceso ancora di più la tensione tra i concorrenti.

Stefania si fa sentire: “Non parliamo più di Helena”

Anche Stefania Orlando ha preso parola, criticando il fatto che il gruppo fosse ancora concentrato su episodi passati, come quello del bollitore. “Ma ancora con questa storia del bollitore? Siamo ancora fermi qui? Io da lei non mi sento né offesa, né provocata da Helena”, ha detto Stefania, cercando di fare chiarezza e chiedendo al gruppo di andare avanti. La sua posizione ha generato un altro scontro con Lorenzo Spolverato, che ha ribadito il suo punto di vista, dicendo: “Forse non hai provato quello che abbiamo provato noi con lei, ci ha aggrediti tutti”.

Le possibili conseguenze: “Domani ci fanno neri con le nomination”

La situazione è ormai tesa e i due si sono resi conto che la loro difesa di Helena potrebbe avere ripercussioni dirette. “Domani ci fanno neri con le nomination”, ha dichiarato Iago, consapevole che la sua scelta di non allinearsi al gruppo potrebbe costargli caro.

La dichiarazione di Iago e il sostegno di Stefania a Helena sono visti come un atto di coraggio, ma potrebbero anche mettere in pericolo la loro permanenza nella casa. Gli altri concorrenti non sembrano essere disposti a perdonare la loro scelta, e il clima di conflitto si preannuncia ancora più intenso nelle prossime ore.

Conclusioni: la guerra delle nomination si fa più intensa

Con la doccia di nomination ormai imminente, Stefania e Iago potrebbero pagare il prezzo della loro lealtà verso Helena. Il loro atteggiamento, infatti, li ha messi in una posizione scomoda all’interno del gruppo. L’atteggiamento di difesa verso una concorrente isolata ha acceso le tensioni e potrebbe risultare decisivo per il proseguimento della loro avventura nel programma.