Studente di 14 anni travolto ad Ancona mentre si recava agli esami: condizioni gravi

Questa mattina, intorno alle 9:30, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Ancona. Un giovane di 14 anni è stato investito da un’automobile in via Flavia, mentre si dirigeva verso la scuola per affrontare l’esame di terza media. L’impatto è stato violento e ha causato al ragazzo un trauma cranico e diverse lesioni, sebbene non abbia perso conoscenza.





Il personale sanitario è intervenuto rapidamente sul luogo dell’incidente. Sul posto sono giunti un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa, che hanno stabilizzato il giovane prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette con codice rosso. Attualmente il ragazzo è sottoposto a una serie di accertamenti medici per valutare la gravità delle ferite e decidere eventuali interventi necessari.

Le circostanze dell’incidente sono ancora poco chiare e sono in corso indagini da parte delle autorità locali per ricostruire la dinamica dei fatti. I carabinieri, coadiuvati dalla polizia municipale, stanno raccogliendo informazioni dai testimoni presenti al momento dell’accaduto e stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. L’obiettivo è determinare eventuali responsabilità e capire se ci siano stati comportamenti imprudenti da parte del conducente del veicolo.

Un aspetto centrale delle indagini riguarda proprio il conducente dell’automobile coinvolta. Gli agenti potrebbero effettuare nelle prossime ore test specifici per verificare le condizioni psicofisiche dell’uomo al momento dell’incidente, al fine di stabilire se fosse idoneo a guidare.

L’incidente ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, soprattutto considerando che il giovane si trovava in un momento importante della sua vita scolastica, diretto a sostenere un esame fondamentale per il suo percorso educativo. La zona di via Flavia è stata temporaneamente bloccata per consentire ai soccorsi e alle autorità di operare in sicurezza.

Il caso si inserisce in un quadro più ampio di incidenti stradali che coinvolgono pedoni e ciclisti, spesso vittime della disattenzione o della velocità eccessiva dei conducenti. Le indagini cercheranno di chiarire se vi siano state violazioni del codice della strada o altri fattori che possano aver contribuito al tragico evento.

La polizia municipale di Ancona sta lavorando intensamente per raccogliere tutte le prove disponibili. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire con precisione l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Inoltre, gli agenti stanno cercando di rintracciare testimoni oculari che possano fornire dettagli utili sulle dinamiche dell’incidente.

Nel frattempo, la famiglia del ragazzo è stata informata e si trova accanto a lui in ospedale, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. La comunità scolastica locale ha espresso solidarietà alla famiglia e spera in una rapida ripresa del giovane.