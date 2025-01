“Subito in confessionale”: Shaila e Lorenzo al centro della polemica per un commento su Helena al Grande Fratello

Il clima di calma apparente al Grande Fratello non è durato a lungo. Dopo pochi giorni di apparente tranquillità, le tensioni tra i concorrenti sono riaffiorate, portando a nuove polemiche. Durante una conversazione privata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, le loro parole hanno suscitato reazioni forti tra i fan, scatenando una bufera sui social.





Nella giornata di ieri, mentre i concorrenti erano appartati e piegavano i propri vestiti in camera da letto, Shaila e Lorenzo hanno avuto una conversazione a bassa voce, cercando di coprire il microfono. La ballerina ha tentato più volte di nascondere il microfono, forse per evitare che le sue parole venissero ascoltate dalla regia o dal pubblico. Ma un commento, in particolare, ha attirato l’attenzione: “Ma tu vedrai… Aspetta che ci sia un po’ di alcol in più e quella sbrocca davvero!” ha detto Shaila. Lorenzo ha risposto: “Già, e io non vedo l’ora!” “Pure io,” ha aggiunto lei.

Il riferimento a Helena ha fatto esplodere la rabbia tra i telespettatori, che hanno visto questo scambio come una manovra premeditata per scatenare una reazione da parte di Helena. La scena non si è fermata qui. Quando Shaila ha notato che il suo microfono era ancora attivo, ha rapidamente staccato il dispositivo e sussurrato qualcosa a Lorenzo. Un membro della produzione è intervenuto immediatamente, chiedendo a Shaila di rimettere il microfono. Ma, in un gesto di disobbedienza, Shaila ha continuato a coprirlo con le mani per continuare a parlare senza essere ascoltata.

Immediatamente, il Grande Fratello ha chiamato Shaila in confessionale per chiarire la situazione. L’episodio ha rapidamente suscitato reazioni contrastanti sui social. Molti utenti hanno condannato i concorrenti per il comportamento, accusandoli di pianificare provocazioni contro Helena. Un utente ha scritto su X: “Sono raccapriccianti. Se dovesse nascere una discussione stasera contro Helena, sappiamo che se la sono studiata”. Altri, invece, li hanno difesi, sostenendo che i due non stessero complottando, ma semplicemente esprimendo ciò che pensavano sarebbe successo.

Non è la prima volta che i concorrenti vengono ripresi per comportamenti simili. In passato, infatti, erano già stati puniti per essere stati beccati senza microfono, con una decurtazione del budget settimanale. La produzione aveva messo in chiaro che in caso di recidiva, le punizioni sarebbero state più severe. Ora, resta da vedere se Mediaset prenderà provvedimenti per questa nuova violazione.

I fan del Grande Fratello sono divisi su come interpretare l’accaduto, e l’attesa cresce per capire quale sarà la reazione della produzione in merito a questo episodio.