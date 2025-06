Suv fuori controllo investe tavolini di un bar a Forlì: muore 34enne del Pd, tre feriti

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno a Poggio alla Lastra, frazione di Bagno di Romagna in provincia di Forlì-Cesena, dove un’auto è piombata sui tavolini all’aperto di un bar, travolgendo quattro persone che si trovavano lì. Il bilancio è drammatico: un morto e tre feriti. La vittima è Gabriele Nuzzolo, 34 anni, insegnante e segretario della sezione locale del Partito Democratico nel comune montano di Santa Sofia.





L’incidente è avvenuto intorno alle 19, mentre il giovane stava trascorrendo un momento di relax con un gruppo di amici. Secondo le prime informazioni, la donna alla guida del suv avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso, finendo per travolgere i tavolini del bar dove si trovavano le vittime. Il veicolo ha colpito in pieno Gabriele Nuzzolo, che non ha avuto possibilità di mettersi in salvo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Nuzzolo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un elicottero, hanno potuto solo constatarne il decesso. Gli altri tre amici, invece, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Le autorità locali, insieme ai carabinieri, sono intervenute per effettuare i rilievi e cercare di chiarire la dinamica dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che la conducente del suv fosse impegnata in una manovra in retromarcia quando si è sentita male, perdendo il controllo del veicolo e accelerando involontariamente. L’auto ha così invaso l’area esterna del bar, causando la tragedia.

La notizia della scomparsa di Gabriele Nuzzolo ha scosso profondamente la comunità locale. Il 34enne era una figura molto conosciuta e rispettata non solo per la sua attività politica, ma anche per il suo ruolo di insegnante. La sindaca di Santa Sofia ha espresso tutto il suo dolore per la perdita: “Era prima di tutto un amico, sono profondamente addolorata”. Anche i compagni di partito hanno voluto ricordarlo con parole di cordoglio: “Una disgrazia che ci lascia tutti colpiti”.

Il tragico episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prevenzione per evitare incidenti simili. Nel frattempo, le indagini proseguono per accertare con esattezza le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo da parte della conducente.